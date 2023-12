PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE

L’art s’ouvre de plus en plus aux spectateurs malvoyants. L’automne dernier, le Musée d’art contemporain a offert une visite adaptée de l’exposition de Lili Reynaud-Dewar à une dizaine de visiteurs souffrant d’un handicap visuel et à leurs accompagnateurs. Ceux-ci pouvaient même toucher des œuvres de l’artiste française.