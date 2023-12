La chanteuse américaine Paula Abdul a déposé vendredi une poursuite contre le producteur britannique Nigel Lythgoe. Elle l’accuse de l’avoir agressée sexuellement dans un ascenseur, alors qu’elle était juge dans l’émission de téléréalité musicale American Idol, il y a une vingtaine d’années.

D’après les documents judiciaires consultés par le New York Times, Paula Abdul allègue que Nigel Lythgoe l’a poussée contre le mur d’un ascenseur d’hôtel lors du tournage d’une des premières saisons de la téléréalité à succès. Il lui aurait saisi les parties génitales et les seins, avant « d’enfoncer sa langue dans sa gorge ».

L’interprète de Straight Up affirme avoir tenté de repousser le producteur, réussissant seulement à s’échapper lorsque les portes de l’ascenseur se sont ouvertes.

Après avoir développé une première version d’American Idol au Royaume-Uni, Nigel Lythgoe a adapté le concours télévisé au marché américain, où il est devenu un phénomène populaire.

Au total, Paula Abdul a participé à l’émission pendant huit saisons, retrouvant plus tard le rôle de juge dans la compétition So You Think You Can Dance, également produite par Nigel Lythgoe.

Ce dernier lui aurait aussi fait des avances au cours de cette période. Selon la chanteuse, il se serait « imposé à elle » alors qu’elle était assise sur un canapé à son domicile et « tenté de l’embrasser ».

La plainte a été déposée devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles.