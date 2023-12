Le réalisateur Francis Legault propose aux auditeurs d’ICI Première une nouvelle émission culturelle à la radio durant les Fêtes

Francis Legault, créateur de L’autre midi à la table d’à côté, lance une nouvelle émission le 1er janvier. Toute la semaine, il reçoit à son micro cinq artistes phares pour leur parler des personnages qu’ils aimeraient jouer sur scène ou à l’écran… mais qu’on ne leur a jamais proposés.

Tour à tour, Sophie Cadieux, René Richard Cyr, Anne Dorval, Théodore Pellerin et Marie Laberge (plus connue comme auteure, mais qui est aussi comédienne) viendront se confier à Legault durant la semaine. Avec sa nouvelle émission, le réalisateur fait entrer le public dans le processus du travail des interprètes, comme autour de la table d’une salle de répétitions, mais aussi dans leur intimité.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le réalisateur et intervieweur Francis Legault

J’ai imaginé En trois temps pour qu’on parle de théâtre et du jeu avec sensibilité, avec humanité. Sur un ton posé, pas du tout aride. Francis Legault, réalisateur et intervieweur

« J’aime beaucoup le théâtre, poursuit le réalisateur et intervieweur. Je suis fasciné par le travail des actrices et des acteurs. Or, je trouve qu’on les invite souvent pour faire seulement de la promotion. On leur demande une anecdote de plateau, la fois où ils ont eu l’air le plus fous, on les force à donner leur recette de gâteau aux carottes… C’est plus rare qu’on les invite à parler de leur manière d’approcher un personnage. »

En se confiant sur trois personnages qu’ils rêveraient de défendre, chaque interprète va se révéler au public. Et aussi explorer les zones sombres (ou lumineuses) de l’âme humaine contenues dans les grands personnages de théâtre.

Le roi des méchants

Par exemple, l’un des personnages choisis par René Richard Cyr est Richard III, « le roi des méchants » chez Shakespeare. Cyr affirme tout de go qu’il adore incarner des méchants au théâtre. Parce que c’est « jouissif » pour un acteur de sentir qu’il tient les spectateurs dans sa main ! Il se souvient de la réaction du public chez Duceppe qui huait Monique Joly, lorsqu’elle a joué l’infirmière Ratched, dans Vol au-dessus d’un nid de coucou, au milieu des années 1970.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE René Richard Cyr, devant l’École nationale de théâtre à Montréal

Des révélations, Cyr en fera quelques-unes au cours de son entretien d’une heure avec Francis Legault. Il aborde « sa peur de la censure », en discutant de la pièce Les oranges sont vertes. « Claude Gauvreau a dit : “La censure est la négation de la pensée.” »

Ce ne sont pas les mots, le problème, mais l’intention qu’on a en disant un mot. René Richard Cyr, à l’émission En trois temps

Le metteur en scène juge que le message est devenu plus important que le récit dans la création actuelle : « J’ai parfois l’impression de regarder RDI en allant au théâtre. » Et il lance une petite bombe en abordant la question de la liberté artistique, au risque d’avoir l’air de droite. « Je vais dire une chose que je n’ai encore jamais dite en public : les minorités vont nous tuer. Il faut trouver ce qui nous unit et non chercher ce qui nous divise. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Enregistrement de l’émission En trois temps

Tremblay vu par Anne Dorval

L’une des personnages d’Anne Dorval est Marie-Louise, d’À toi, pour toujours, ta Marie-Lou, de Michel Tremblay. Pour l’émission, elle présente deux extraits de la pièce. La comédienne n’a jamais joué Tremblay, et elle trouve ça dur de se mettre en bouche la langue du célèbre auteur. Le comédien Patrice Robitaille vient la surprendre au Studio 2 de Radio-Canada pour lui donner la réplique en Léopold. Leur échange qui suit – sur le Québec duplessiste, les couples toxiques, la « tragédie du quotidien » – est passionnant !

« J’espère que la série se poursuivra, pour explorer une galerie de personnages riches tirés du théâtre, du cinéma ou de la télé : le colérique, la psychorigide, l’anxieuse, le jaloux, l’idéaliste, le naïf, etc. J’aimerais réaliser avec des acteurs et des actrices, une galerie de personnages qui reflètent la complexité de l’âme humaine », conclut-il.

En trois temps, du lundi 1er janvier au vendredi 5 janvier, de 21 h à 22 h, sur ICI Première. Aussi disponible sur la plateforme OHdio.