Vous avez fait le tour du jardin (culturel) de la métropole et vous avez envie de changer d’air ? Passez par Québec durant les Fêtes ! Voici quelques suggestions d’activités et de sorties distrayantes qui sauront vous surprendre.

Les contes à passer le temps au Théâtre Premier Acte

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE PREMIER ACTE Les contes à passer le temps est une soirée festive où six comédiens se succèdent pour nous raconter leurs histoires (abracadabrantes de préférence), sur le thème de la chance (cette année)

C’est un peu l’équivalent des Contes urbains montréalais. Une soirée festive où six comédiens se succèdent pour nous raconter leurs histoires (abracadabrantes de préférence), sur le thème de la chance (cette année). « Celle qu’on a et celle qu’on a ratée. Celle qui nous manque ou qu’on a su saisir. » Pour cette 13e mouture, on nous promet une fresque diversifiée de la Vieille Capitale. « Québec sous la neige, Québec au soleil, Québec la veille de Noël. » On verra défiler sur scène les comédiens : Valérie Boutin, Frédéric Brunet, Gaïa Cherrat Naghshi, Danielle Le Saux-Farmer, Denis Marchand et Maxime Robin, qui signe également la mise en scène de ces Contes à passer le temps.

Du 18 au 30 décembre dans les voûtes de la Maison Chevalier

Voir la nuit au MNBAQ

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DU MNBAQ Installation de Denis Legendre

Le concept de Voir la nuit est à la fois simple et brillant (sans jeu de mots) : déambuler dans la pénombre des salles à la découverte d’une soixantaine d’œuvres, d’objets et d’installations de la collection permanente du Musée national des beaux-arts du Québec (de l’art ancien à l’art actuel), qui recèlent de petites pépites d’or lorsqu’elles sont sous-exposées à la lumière. Une expérience concluante, qui crée un climat d’intimité. Avec deux petits bémols. D’abord, les titres des œuvres ne sont pas indiqués (pour ne pas nuire à notre immersion, sauf qu’on se pose souvent la question) ; et puis, pour une raison obscure (scusez-la), une des salles est complètement éclairée ! Sinon, voilà une très chouette activité à faire seul, en couple ou en famille.

Jusqu’au 17 mars au MNBAQ. Le musée est fermé le lundi 25 décembre.

Machine de cirque au Diamant

PHOTO ALAIN DÉCARIE, ARCHIVES LA PRESSE Machine de cirque, lors de la création de son premier spectacle à la Tohu à l’été 2015

Le collectif de cirque de Québec reprend pendant les Fêtes son premier spectacle homonyme créé à l’été 2015 au festival Montréal Complètement cirque. Fondé par les frères Vincent et Raphaël Dubé, Yohann Trépanier, et leurs amis Maxim Laurin et Ugo Dario – redoutable duo à la planche coréenne –, Machine de cirque met également en vedette le multi-instrumentiste Frédéric Lebrasseur. La pièce acrobatique a depuis été présentée plus de 700 fois en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour cette reprise, cinq nouveaux interprètes font partie de la distribution, la preuve que la compagnie survit à ses fondateurs, qui veillent maintenant à l’écriture et à la mise en scène de leurs productions.

Du 27 au 30 décembre au Diamant

Vérités, de Luc Langevin, au Grand Théâtre de Québec

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Luc Langevin dans le spectacle Vérités

Lancé à Montréal depuis un peu plus d’un an, l’illusionniste québécois Luc Langevin fait un véritable malheur (ou bonheur, c’est selon) avec son plus récent spectacle, Vérités, mis en scène par Hugo Bélanger. Un spectacle qu’il promène depuis un peu partout au Québec et qu’il continuera à présenter l’année prochaine. De ces Vérités qui contiennent une douzaine de tableaux, notre collègue Stéphanie Morin écrivait : « Luc Langevin émaille souvent ses numéros d’explications scientifiques, mais ici, certains tableaux se font plus oniriques, moins bavards. Et c’est très bien ainsi. […] Dans Vérités, il repousse les limites de l’impossible. » Un spectacle qu’on peut donc voir à Québec, puis un peu partout au Québec en 2024.

Le 22 décembre au Grand Théâtre de Québec, puis en tournée partout au Québec

Brrrr !, de Flip Fabrique

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE FLIP FABRIQUE Des acrobates de Flip Fabrique dans le Vieux-Québec

La compagnie de cirque propose à nouveau un parcours extérieur (beau temps, mauvais temps), tous les week-ends de décembre (il reste encore deux dates !). À travers quatre tableaux acrobatiques, ils nous racontent comment ils ont « empêché la Grincheuse de voler Noël ». Jonglerie, fil mou, trampomur, équilibres, main à main, les acrobates de Flip vous guideront dans les dédales du Petit Champlain, jusqu’à la place Royale, pour vous raconter cette histoire en quatre volets « d’un groupe de valeureux habitants qui, grâce à une planification impeccable et à une exécution exemplaire, ont réussi à retourner Noël comme on retourne un globe de neige et à y faire retomber les valeurs telles qu’on les connaît aujourd’hui ».

Les 23 et 30 décembre. Départs à 12 h, 13 h 30 et 15 h de la terrasse du Petit Champlain.

Hair à la salle Albert-Rousseau

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Extrait de la comédie musicale Hair

La comédie musicale créée l’été dernier par Serge Denoncourt s’installe à Québec pour une série de 13 représentations. Ce spectacle né à Broadway en 1968 (grâce à James Rado et Gerome Ragni) raconte l’histoire d’un groupe de hippies en pleine révolution sexuelle, qui s’oppose à la guerre du Viêtnam. À la suite de la première montréalaise, notre collègue Silvia Galipeau parlait d’un « gros party », malgré la longueur du spectacle (2 h 30 min) et une histoire légèrement « décousue ». « Hair se vit comme une soirée festive, enchaînant sans relâche chansons et chorégraphies, souvent grivoises, et surtout minutieusement rodées », écrivait-elle. Vous pouvez également voir le film de Milos Forman, impeccable, sorti en 1979, et devenu un classique.

À la salle Albert-Rousseau du 19 décembre au 7 janvier 2024

Le marché de Noël de Québec

PHOTO FOURNIE PAR LA VILLE DE QUÉBEC Le marché de Noël allemand de Québec est bien installé dans le Vieux-Québec depuis la fin de novembre.

Le marché de Noël allemand de Québec est bien installé dans le Vieux-Québec depuis la fin de novembre. Il vous reste donc quelques jours pour découvrir les quelque 90 kiosques en plein air (et leurs exposants) disséminés dans cinq lieux : la place de l’Hôtel-de-Ville, les jardins de l’Hôtel-de-Ville, la rue Sainte-Anne, la place d’Armes et la place D’Youville. Artisanat, bijoux, savons, décorations, chaussettes en laine d’alpaga, produits fins, alcools et friandises de toutes sortes, à consommer sur place ou à offrir en cadeau, ce ne sont pas les choix qui manquent. À dix minutes à pied de la place d’Armes ou de la place de l’Hôtel-de-Ville, déambulez dans les galeries de la rue Saint-Paul et arrêtez-vous à la galerie Le Portal. Vous y découvrirez les œuvres de la chanteuse Diane Dufresne. Des lithographies et des peintures franchement étonnantes.

La galerie d’art Le Portal, dans le Vieux-Québec, au 97, rue Saint-Paul

Le marché de Noël allemand de Québec, jusqu’au 23 décembre inclusivement.