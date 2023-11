On chasse le froid avec ces idées de sorties culturelles qui nous tiendront bien au chaud.

La Presse

Culture fabriquée Plusieurs designers d’objets reconnus exposent leurs créations jusqu’à dimanche au Centre de design de l’Université du Québec à Montréal. Élaborée par le commissaire et professeur en design des objets Guillaume Sasseville, l’exposition Artisanat industriel propose un regard sur le paysage manufacturier émergent à travers un échantillon de 28 objets d’autant de designers. La plupart sont des prototypes, ou sont issus de petites séries, à travers lesquels les créateurs ont souvent repensé des objets du quotidien, parfois en revalorisant des matières qu’ils avaient à leur disposition. Appareil Atelier, Cyrc, Lambert et fils, Zoë Mowat, Atelier Zébulon Perron, barbeau desrosiers et Thom Fougere font partie des designers participant à cette exposition dont l’entrée est gratuite. Valérie Simard, La Presse Consultez la page de l’évènement

La désopilante parodie de Star Wars en reprise PHOTO AUDREY BROWN, FOURNIE PAR LES PRODUCTIONS DE L’ÉPOPÉE Luke Skywalker (Léonard Châteauvert) et un Stormtrooper (Corinne Darcy) dans une scène de Star Wars, une parodie musicale. Deux fois primée au dernier festival Fringe, l’adaptation de Star Wars en comédie musicale parodique est reprise à compter de ce jeudi par la joyeuse bande du Théâtre de l’Épopée. « L’aventure intergalactique 100 % québécoise », s’appuie sur les épisodes 4, 5 et 6 de la célèbre saga de George Lucas, rehaussé ici par des chorégraphies et des chansons. Ici, le ton est plus que décontracté, la manière frise l’absurde et ce qui remplace la « force », c’est ce qui fait l’essence du théâtre : la crédulité volontaire des spectateurs. Star Wars est ici complètement désacralisé… pour notre plus grand plaisir. Et si vous avez toujours rêvé d’entendre Darth Vader chanter du Céline, eh bien, c’est votre chance ! Dates diverses d’ici le 23 novembre au théâtre de la Comédie de Montréal Alexandre Vigneault, La Presse Consultez la page de l’évènement

Homicide PHOTO CAMILLE GLADU-DROUIN, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE PROSPERO Dany Boudreault brûle les planches dans la pièce Homicide. Le Théâtre Prospero accueille ces jours-ci l’une des productions les plus glaçantes qu’il nous ait été permis de voir. Écrite par Pascal Brullemans et mise en scène par Nini Bélanger, la pièce Homicide s’inspire de la tristement célèbre affaire Luka Rocco Magnotta. Il est ici question d’un meurtre gratuit, d’un outrage à un cadavre, mais surtout du besoin viscéral de l’assassin d’accéder à une forme de célébrité. Dans le rôle principal, Dany Boudreault brûle les planches. Une œuvre puissante et effrayante qui nous hantera longtemps. Jusqu’au 11 novembre. Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page de la pièce

Du jazz à la Sala Rossa IMAGE TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE KLEYN KABARET Kleyn Kabaret en spectacle Avis aux amateurs de jazz et de musique du monde : comme tous les automnes, le label montréalais Malasartes présentera en novembre une série de concerts de ses artistes. Cette année, quatre spectacles seront présentés à la Sala Rossa et mettront en vedette Kleyn Kabaret, Damian Nisenson, Cordâme, Lucas Melo & Enzo Lord Mariano, Lev, Ironico Orchestra, en plus de deux ensembles invités, Caroline Planté en trio et le sextet de Li Kouri. Les 1er, 2, 8 et 9 novembre dès 20 h Léa Carrier, La Presse Consultez la page de l’évènement