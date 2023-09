C’est le nouveau nom de l’ancien Centre d’histoire de Montréal, construit dans le Quartier des spectacles, entre le cabaret Cléopâtre et les restaurants du Central, au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. Un espace dédié à l’histoire de Montréal, mais surtout aux histoires – multiples – des Montréalais.

Dès notre entrée dans ce musée des mémoires montréalaises, l’imagerie de Montréal est mise en étalage, dans un décor à la fois ludique et convivial, qui s’inspire de la nomenclature de la Ville. «Place publique», «terrasse», «ruelle», «belvédère»…

Des enseignes lumineuses de commerces aujourd’hui disparus (comme Le club 281 ou La Boîte noire) aux panneaux de signalisation (avec un petit jeu intitulé : est-ce qu’on peut se stationner ici ?) en passant par la recréation d’un dépanneur, des murales ou encore l’exposition des boules multicolores de l’architecte paysagiste Claude Cormier (décédé récemment), le visiteur se retrouvera vite en terrain connu.

Une exposition citoyenne sur le Chaînon occupe une partie de l’espace public. Une façon de mettre en valeur les personnes qui ont contribué à la pérennité de cette maison d’hébergement pour femmes fondée il y a 90 ans. Des capsules vidéo sont mises à la disposition des visiteurs. On peut notamment écouter le témoignage de Lucie Morrissette, une femme qui a commencé à faire du bénévolat pour l’organisme dès l’âge de 22 ans.

Témoignages. On entendra souvent ce mot durant la visite organisée pour les médias. Et pour cause. Le Centre des mémoires montréalaises (MEM), qui sera officiellement ouvert au public le 6 octobre, compte plus de 700 témoignages audio et vidéo de Montréalais, dont de nombreux extraits sont à notre disposition.

Une exposition temporaire (payante) baptisée Détours, rencontres urbaines nous présente 18 Montréalais qui ont des parcours atypiques et que l’on découvre grâce à de courtes vidéos. La scénographie est signée par Pierre-Étienne Locas, bien connu dans le milieu théâtral.

On y rencontre par exemple Maxime St-Denis, un vendeur de sapins du Centre-Sud, le danseur Lazylegsz (Luca Patuelli), qui vit avec une maladie musculaire qui affecte ses jambes ; la propriétaire du restaurant Les îles en ville, Ginette Painchaud ; l’artiste trans Kama La Mackerel ou encore ces deux sœurs italiennes qui cultivent des fruits dans leur jardin et qui collaborent avec l’organisme Les fruits défendus.

La responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, présente lors de l’inauguration, a particulièrement apprécié ce segment du MEM. « C’est une expo qui nous confronte à d’autres réalités, nous a-t-elle confié. Je trouve que le MEM a quelque chose de très émouvant. Les gens vont sourire, ils vont rire, ils vont se retrouver et ça va permettre aux gens d’ailleurs de nous découvrir. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Un dépanneur, typique de Montréal, a été recréé sur place.

Mais l’élément central du MEM est une expo permanente simplement intitulée Montréal, qui tentera de répondre à deux questions : Montréal c’est quoi ? et Montréal c’est qui ?

Malheureusement, cette expo (payante), qui comptera de nombreuses stations interactives avec du contenu audio et vidéo, ne sera pas prête le 6 octobre… La cheffe de section, collections expositions et programmation, Catherine Charlebois a indiqué que la firme avec qui le MEM travaillait – Halo Création – avait déclaré faillite. Le musée est donc à la recherche d’un nouveau fournisseur pour compléter l’ouvrage, mais l’expo ne sera pas ouverte au public avant quelques mois.

La Presse a tout de même pu entrer dans l’espace consacré à cette expo divisée en plusieurs sections.

Outre les témoignages oraux de Montréalais, le visiteur se plaira dans la section « Chez soi », notamment avec ces objets ou produits que l’on conservait jadis dans nos armoires. Par exemple les premières boîtes de pâtes Catelli, les pots de beurre d’arachides épicés Manba, le livre de recettes de Jehane Benoit, des sacs de papier Steinberg ou encore des archives de journaux.

Autre section amusante : des objets qui font partie de notre mémoire collective. Le logo du métro de Montréal, un chandail du Canadien de Montréal, une boîte à lunch à l’effigie d’Expo 67, une affiche du parc d’attractions Belmont, Victor, la mascotte du festival Juste pour rire, un drapeau arc-en-ciel, etc. Bref, autant d’artefacts qui font partie de la collection de quelque 10 000 objets du MEM.

Une sélection de photographies représentant des lieux emblématiques de la métropole a été faite par des Montréalais. On verra ainsi défiler autour de nous, dans un espace circulaire, des photos géantes de ces lieux. Enfin, une immense œuvre sculpturale baptisée Les constellations de l’hippocampe a été réalisée par l’artiste Raphaëlle de Groot, qui s’est inspirée du fonctionnement de la mémoire.