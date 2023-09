Le poids de l’apparence

La quête de Phil Roy

L’humoriste et animateur connaît le nombre de calories qu’il brûle pendant un spectacle (1100), il a déjà visé les 18 000 pas par jour, et il lui arrive aussi de grignoter dans le garde-manger, à l’abri des regards. Cette relation complexe avec son corps et la nourriture, il l’aborde avec franchise, authenticité et sensibilité dans un nouveau documentaire. La Presse l’a rencontré.