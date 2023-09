Non, il n’est pas le frère de la chanteuse d’opéra Marie-Josée Lord, une question qu’on lui pose très souvent, oui, il a un horaire chargé, mais il est organisé et ne passe pas à côté de la vie, il a du temps pour sa famille et pour s’amuser, lui le créatif qui a toujours 1001 idées ! Voici tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Pierre-Yves Lord.

Est-ce que Pierre-Yves Lord pratique toujours la plongée sous-marine ? – Patrick Gélinas

PHOTO FOURNIE PAR PIERRE-YVES LORD En plongée à Curaçao avec Pier-Luc Funk

Malheureusement, pas assez. La pandémie a mis un frein à mes activités sous-marines et ça me manque. Récemment, Stéphanie Boulay cherchait des conseils pour une destination de plongée, et ça m’a ramené dans mes souvenirs aquatiques. Les meilleures plongées, c’est en Polynésie. Plus près, il y a Curaçao, j’y suis allé avec Pier-Luc Funk, on a tourné un épisode de l’émission Les flots (TV5), et je me souviens des jardins de corail magnifiques. Ça me manque de voir les bancs de poissons, les barracudas qui se laissent dériver, il y a quelque chose de magique dans la contemplation, et dans l’abandon que demande la plongée sous-marine. Être sur l’eau, c’est synonyme de détente, de relâchement, et c’est ce qui m’a amené à devenir un petit marin d’eau douce avec mon bateau sur le fleuve Saint-Laurent. J’adore explorer les voies maritimes.

J’aimerais savoir le nombre de pays qu’il a visités et celui pour lequel il a eu un coup de cœur. – Johanne Dion

PHOTO FOURNIE PAR PIERRE-YVES LORD Au Cambodge avec son fils

J’ai visité une bonne vingtaine de pays : États-Unis, France, Portugal, Maroc, Tunisie, Égypte, Honduras, Mexique, Costa Rica, îles Galapagos, Panamá, Bélize, Aruba, Curaçao, Thaïlande, Cambodge. Je me souviens que, jeune adulte, je m’étais dit que mon compte épargne allait devenir mon compte Espagne ! J’y suis allé à 20 ans, c’était mon premier voyage en solo et sac à dos, et Barcelone a été un vrai coup de cœur. Il faut vivre une nuit chaude de Barcelone jusqu’au lever du soleil. Je suis retourné en Espagne plusieurs fois et j’ai toujours le sentiment que je pourrais vivre dans ce pays. J’aime beaucoup la joie de vivre des Espagnols et l’amour des festivités, notamment les fêtes de San Fermín de Pampelune.

Pourquoi a-t-il cet intérêt aussi soutenu pour l’exploration spatiale ? – Marilú Cruz

L’exploration spatiale, c’est ce que nous sommes. Parfois on délimite notre existence à la ville qu’on habite, à la province ou au pays dans lequel on vit, mais il y a tellement au-delà de ça. On a développé une appartenance à notre planète, mais on vit dans un univers qui est en expansion, c’est grandiose et vertigineux. Je suis impressionné par l’humain qui a toujours envie d’explorer et de comprendre ce qu’on est et d’où on vient. Il y a eu les premières cohortes d’astronautes, la course à la Lune, les tensions géopolitiques entre l’URSS et les États-Unis. L’exploration spatiale me ramène à ce que je peux contrôler ou pas, et à vivre le moment présent. Je suis tellement fasciné par le progrès et par les avancées de la science. Il y a une quête philosophique de paix intérieure à travers l’exploration spatiale et la contemplation des étoiles. Quand on regarde le ciel, c’est la seule chose que tous les humains qui sont passés sur terre ont vue. C’est la seule chose commune qu’on partage, on a vu la même lune, les mêmes étoiles et la même constellation.

Avec toutes ses activités autour du monde, la plongée sous-marine, les voyages entre Québec et Montréal pour ses contrats professionnels, je me demande où il trouve tout ce temps et comment il évite le burnout. – Patrice Laroche

J’ai une bonne hygiène de vie. À mes débuts à la radio, j’animais dans les bars, je me couchais très tard, et je faisais beaucoup moins de sport. Maintenant, je m’entraîne, je nage, je bois de l’eau et des jus verts. J’ai une conjointe qui est formidable et deux enfants qui ont le bonheur facile ! J’ai de l’aide, mon agente me fait des horaires réglés au quart de tour entre les tournages, réunions, entrevues, et je bloque des périodes pour créer de la musique et produire des émissions avec mon entreprise Saturne 5. Parfois ma vie est rocambolesque, et à d’autres moments, elle est tout ce qu’il y a de plus normale, je suis le parent qui va plier sa chaise sur le bord du terrain de soccer et qui va aller en coton ouaté à la pharmacie.

Je voulais savoir si Occupation double lui manque. – Pierre André Hercules

Non, absolument pas. Deux hommes en or, 100 génies, Bulletin spatial, Plaza plaisir, Conte pis raconte, les Gémeaux, je ne compare pas les émissions et je ne renie pas mon passé de téléréalité, mais j’ai plus de plaisir à animer un match de 100 génies ou à mener des entrevues à Deux hommes en or, à travailler sur la littérature jeunesse qu’à animer les soupers d’élimination. Je ne dis pas que l’un est meilleur que l’autre, il y a de la place pour tout dans notre télévision, mais aller discuter de la vie en apesanteur et rencontrer David Saint-Jacques pour Bulletin spatial, je capote. Personnellement j’ai besoin de me nourrir d’un autre type de nutriment, j’ai goûté au sucre de la téléréalité, mais je suis très bien dans ce que je fais actuellement.