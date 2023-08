Marc Dupré au ComediHa !

Un retour aux sources prometteur

(Québec) Ça sent bon pour le nouveau spectacle d’humour à venir de Marc Dupré. En guise d’amuse-bouche à Ben voyons donc !, qu’il lancera au début de 2024, l’auteur-compositeur-interprète redevenu blagueur animait son tout premier gala comique en carrière au ComediHa ! Fest-Québec, qui s’ouvrait au Grand Théâtre, mardi soir. Et on ne peut que coller une belle étoile dans son cahier pour ce premier test très réussi.