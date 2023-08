(Los Angeles) Les dirigeants syndicaux des scénaristes hollywoodiens en grève ont indiqué mardi soir qu’ils prévoyaient rencontrer des représentants des studios pour discuter de la reprise des négociations.

Andrew Dalton Associated Press

Les parties ont communiqué pour la première fois ensemble depuis le début de la grève il y a trois mois. La guilde des scénaristes a envoyé un courriel aux membres pour annoncer que l’organisation représentant les plus grands studios (Alliance of Motion Picture and Television Producers-AMPTP) avait réclamé une rencontre vendredi pour discuter de la reprise des négociations contractuelles.

La guilde a dit qu’elle informerait ses membres des développements après la rencontre. Elle les a prévenus de rester prudents face aux rumeurs, précisant que toutes les nouvelles importantes leur seraient communiquées par la guilde directement.

On ne savait pas dans l’immédiat si une telle proposition avait été faite aux dirigeants syndicaux des acteurs hollywoodiens, en grève depuis le 14 juillet.

Interrogé sur la perspective de pourparlers avec l’une ou l’autre des guildes, un porte-parole de l’AMPTP a déclaré dans un courriel qu’elle restait « déterminée à trouver une voie vers des accords mutuellement bénéfiques avec les deux syndicats ».

L’Associated Press n’a pu joindre un représentant de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists, qui représente des acteurs de cinéma et de télévision en grève.

Les pourparlers entre les scénaristes et leurs employeurs ont échoué le 1er mai, et la première des deux grèves qui ont interrompu la production à Hollywood a commencé un jour plus tard. Parmi les enjeux à l’origine de la grève, il y a les taux de rémunération dans un contexte d’inflation, l’utilisation d’équipes de rédaction plus petites pour des saisons plus courtes d’émissions de télévision et le contrôle de l’intelligence artificielle dans le processus d’écriture de scénarios.