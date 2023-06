Que vous viviez à Montréal, dans la Capitale-Nationale ou à Carleton-sur-Mer, les chances sont grandes qu’une vedette québécoise de la chanson (ou plusieurs) se produise dans votre quartier ou votre région pour la fête nationale. Tour d’horizon des célébrations du long week-end.

La fête montréalaise de retour au parc Maisonneuve

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Pierre-Yves Lord, Isabelle Boulay, Marjo et FouKi participeront au grand spectacle de la fête nationale à Montréal.

À Montréal, le grand spectacle au parc Maisonneuve rassemblera sur scène une dizaine d’artistes bien connus, dès 20 h, le 24 juin. Marjo, Garou, Isabelle Boulay, Mélissa Bédard, FouKi et P’tit Belliveau seront des festivités, animées par Pierre-Yves Lord. Vous ne pourrez y être ? Le spectacle sera diffusé à la télévision sur les ondes d’ICI Radio-Canada et de TVA, de même qu’à la radio, à CKOI et à Rythme FM. Plus tôt en journée, le traditionnel défilé se déploiera dans la métropole. Le départ se fera sur le boulevard Saint-Joseph Est, à l’angle de la rue Molson, à 13 h 30. Véronique Larocque, La Presse Consultez la page de la fête nationale à Montréal

Célébrer en grand sur les plaines d’Abraham

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Louis-Jean Cormier

Une fois de plus, les plaines d’Abraham vibreront au son de la musique des artistes de chez nous, le 23 juin, dès 21 h. Pour l’occasion, Émile Bilodeau sera entouré notamment de Louis-Jean Cormier, Laurence Jalbert, Patrick Norman, Muzion, Kanen et Antoine Gratton. Des activités pour toute la famille précéderont le grand spectacle en après-midi, sur les plaines et sur la Grande Allée. Le groupe Vulgaires Machins réchauffera pour sa part la foule dès 19 h. Il sera également possible de regarder le spectacle de chez soi sur les ondes de Télé-Québec. Véronique Larocque, La Presse Consultez la page de la fête nationale à Québec

Sarahmée et Roxane Bruneau à Longueuil

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Sarahmée

Pourquoi fêter une seule fois quand on peut célébrer deux jours de suite ? À Longueuil, les festivités débutent le 23 juin rue Saint-Charles avec des prestations de Sarahmée, à 20 h, et de Clay and Friends, à 21 h 30. Le lendemain, au parc de la Cité, Roxane Bruneau sera en concert dès 20 h 30. Ailleurs en Montérégie, on pourra notamment entendre Radio Radio à Chambly, Kim Richardson et Jonas à Salaberry-de-Valleyfield, Hubert Lenoir à Saint-Jean-sur-Richelieu et Lisa LeBlanc à Belœil. Véronique Larocque, La Presse Consultez la page des évènements du 24 juin à Longueuil

Paillettes et strass à Laval

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Rita Baga

Animée par Rita Baga, la soirée au Centre de la nature de Laval promet d’être haute en couleur. Michel Rivard, Martha Wainwright, Claudia Bouvette, Brigitte Boisjoli, Ariane Roy, Lou-Adriane Cassidy et Rymz font partie des artistes qui monteront sur scène le 24 juin, dès 20 h. Ailleurs dans la couronne nord, Les Cowboys Fringants et Dumas seront en concert le 23 juin à Terrebonne ; le même jour, Hugo Lapointe sera en prestation à Blainville ; le 24 juin, Vincent Vallières chantera à Sainte-Thérèse, alors que Jay Scøtt sera du côté de Saint-Eustache. Véronique Larocque, La Presse Consultez la page de la fête nationale à Laval

Ailleurs au Québec

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Les Trois Accords

Fêtes de quartier, activités pour enfants, expositions, danses, feux d’artifice, discours patriotiques ou concerts : partout au Québec, on célèbre la fête nationale ! Parmi les artistes en prestation ailleurs en province le 23 ou le 24 juin, nommons Les Trois Accords à Sherbrooke, 2Frères à Saguenay, Koriass, Paul Piché et Robert Charlebois à Gatineau, Corneille à Alma, Bleu Jeans Bleu à Joliette, Kaïn à Saint-Georges-de-Beauce et Paul Piché à Gatineau. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de la fête nationale pour trouver votre région

Se souvenir de Michel Côté le 24 juin

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Le comédien Michel Côté

Afin de rendre hommage à Michel Côté, qui s’est éteint le 29 mai dernier, le Cinéma Moderne présente gratuitement trois films mettant en vedette ce grand acteur. Le soir de la fête nationale, les cinéphiles pourront voir (ou revoir) Au clair de la lune, Le vent du Wyoming et C. R. A. Z. Y. Pour assister à l’une ou l’autre des représentations, il faut se procurer un billet sur le site web du cinéma. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site du Cinéma Moderne

Festivités pour tous au Marché des possibles

PHOTO FOURNIE PAR LE MARCHÉ DES POSSIBLES Le Marché des possibles est de retour cette année à l’Entrepôt 77, sur l’avenue Bernard Est.

Le Marché des possibles est de retour cette année à l’Entrepôt 77, sur l’avenue Bernard Est. Ce samedi en après-midi, petits et grands pourront participer à un projet de tissage collaboratif. Danse et musique seront aussi au rendez-vous avec Shake La Cabane, une « fête mensuelle pour les ravers de 0 à 99 ans ». En soirée, DJ Oonga et ses invités se laisseront inspirer par la fête nationale. La veille, le BBQ sera à l’honneur lors des célébrations d’ouverture de la saison. Le Marché des possibles propose une foule d’activités gratuites les week-ends, du 23 juin au 24 septembre. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site du Marché des possibles

Le festival BleuBleu à Carleton-sur-Mer

PHOTO FLORIAN LEROY, ARCHIVES LA PRESSE Les Louanges participera au cinquième festival BleuBleu.