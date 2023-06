Présenté au printemps 2019, le projet de transformation et d’agrandissement du musée d’art social montréalais est reporté d’au moins cinq ans, a appris La Presse. Un chantier qui risque de dépasser les 200 millions de dollars.

Le budget du projet d’agrandissement du musée sera revu en raison de la hausse globale des coûts et de l’inflation, a confirmé à La Presse la nouvelle présidente et cheffe de la direction du musée McCord Stewart, Anne Eschapasse, en poste depuis le mois d’avril dernier.

« Nous devons faire une analyse très rigoureuse du plan fonctionnel et technique pour nous assurer qu’il réponde aux besoins. C’est quelque chose que nous devons revoir avec nos équipes et avec le conseil d’administration. Il n’y a encore aucun plan d’architecte, nous sommes encore en amont. »

L’agrandissement concerne le bâtiment historique actuel, ainsi que le terrain qui jouxte le bâtiment, occupé par l’ancien restaurant Le Caveau, fermé en 2011, qui devrait fournir 300 000 pieds carrés additionnels au musée.

ESQUISSE FOURNIE PAR LE MUSÉE MCCORD STEWART L’esquisse du bâtiment transformé du musée McCord Stewart

Le projet préliminaire avait été présenté au printemps 2019 par l’ancienne présidente et cheffe de la direction Suzanne Sauvage, qui avait soutenu que le projet permettrait de tripler la surface d’exposition et ferait passer le nombre de visiteurs de 300 000 à 600 000 annuellement. La construction d’un auditorium et d’une terrasse était également prévue.

Mais la pandémie a torpillé le projet, nous dit Mme Eschapasse. « La COVID-19 a vraiment tout arrêté », nous dit-elle.

Retravailler le financement

Le nouveau musée avait d’abord été estimé à 180 millions de dollars, en misant sur une participation de 120 millions provenant des ordres de gouvernement fédéral et provincial. La Fondation Emmanuelle Gattuso avait fait une promesse de don de 15 millions. La balance devait provenir d’une campagne de dons privés.

« Il faut maintenant reprendre le plan fonctionnel et technique, commencer à travailler au financement, coordonner tout ça avec notre partenaire, McGill, qui est propriétaire des deux bâtiments que nous occupons, donc il y a un travail important d’analyse et de mobilisation à faire autour de ce projet », nous dit Anne Eschapasse.

Selon Anne Eschapasse, présidente et cheffe de la direction du musée McCord Stewart, les travaux ne débuteront pas avant trois ans. Par conséquent, le nouveau bâtiment de la rue Sherbrooke, qui aimerait également donner un accès plus important à sa collection permanente, ne sera pas ouvert au public avant au moins cinq ans, soit aux alentours de 2028.

Dans une communication écrite avec La Presse, le ministère de la Culture et des Communications du Québec dit avoir été informé du report du projet de transformation du musée McCord Stewart. « Le Ministère accompagnera l’organisme lorsqu’il sera prêt dans le développement de son projet et annoncera la hauteur de son engagement financier en temps et lieu », a simplement fait savoir le gouvernement.

Agrandissement fondamental

Anne Eschapasse, qui compte faire de nouvelles démarches auprès des deux ordres de gouvernement, maintient que l’agrandissement du musée est fondamental pour l’avenir de l’institution.

« Il ne faut pas oublier qu’on parle de la fusion de trois musées. Il y a eu le Musée de la mode en 2017, qui est le seul musée de la mode au Canada, et la collection du musée Stewart, qui compte 2,5 millions d’objets et de photographies, complètement intégrée à McCord en 2021. En ce moment, on n’a pas la capacité d’accueil pour répondre à la demande du public ni des groupes scolaires. »

Mme Eschapasse compte tout mettre en œuvre pour obtenir le financement « adéquat » pour agrandir le musée, tout en travaillant avec une enveloppe « raisonnable ».