Le fond de l’air était frais jeudi, boulevard Saint-Laurent, alors que la famille de Michel Côté accueillait le public au Monument-National. Par contre, les témoignages des gens venus rendre hommage au comédien, mort le 29 mai dernier, étaient très chaleureux.

Toute la journée, admirateurs, artistes et politiciens ont défilé sur la scène de la salle Ludger-Duvernay, où l’on avait déposé le cercueil de l’acteur. Un lieu symbolique. Car le Monument-National, inauguré en 1893, est le plus ancien théâtre en activité au Québec, en plus d’abriter l’École nationale de théâtre du Canada, où Michel Côté a étudié le jeu au début des années 1970.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Maxime Le Flaguais prend dans ses bras un homme venu saluer la mémoire de Michel Côté jeudi, au Monument-National.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Louise Deschâtelets est venue rendre un dernier hommage à l'acteur, jeudi.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Toute la journée, admirateurs, artistes et politiciens ont défilé devant le Monument-National à Montréal.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Charles Côté, Isabelle Roy, Véronique Le Flaguais, Jeannine Belley, Maxime Le Flaguais et Caroline Dhavernas, sur la scène de la salle Ludger-Duvernay jeudi

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, s'est adressé aux médias au Monument-National, jeudi après-midi.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE « C’était un bonheur de jouer avec lui. On se sentait toujours bon », a dit Geneviève Schmidt.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Louise Latraverse était également présente pour l'occasion. 1 /7













L’épouse du défunt, Véronique Le Flaguais, ses deux fils, Charles et Maxime, accompagnés de leurs conjointes, ainsi que sa mère, Jeannine Belley, venue d’Alma pour assister à la chapelle ardente, étaient aussi sur scène dans un mélange de chaleur et de sobriété. Tout le monde semblait reconnaissant d’avoir connu Michel Côté sur les plateaux, ou simplement de l’avoir vu au théâtre et à l’écran.

Partenaire de jeu et de joie

« On le porte en nous comme acteur. Car on est tous de riches héritiers de Michel », a confié Luc Senay, qui garde un beau souvenir des tournages des films De père en flic et Le sens de l’humour. « C’était un bonheur de jouer avec Michel. On se sentait toujours bon », a ajouté Geneviève Schmidt. La comédienne résume ainsi la pensée de beaucoup de ses camarades du métier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE De nombreux comédiens, dont Patrice Coquereau, ont rendu hommage à Michel Côté et à ses proches au Monument-National.

« Humanité, générosité, solidité sont les mots qui me viennent en tête en pensant à lui, a ajouté Patrice Coquereau. Michel avait beaucoup de talent et zéro prétention. »

« Un homme merveilleux, heureux, généreux et amoureux, a témoigné Louise Latraverse. Michel et Véronique ont été tellement amoureux. C’est rare, un amour comme le leur. »

De Broue à Mousse…

Autre amie du couple, la comédienne Linda Sorgini se souvient avoir partagé la scène avec Véronique Le Flaguais dans la pièce Mousse, pendant féminin de Broue, mise en scène par Michel Côté et Jean-Guy Viau, en 1981, au Théâtre des Voyagements. « On a eu beaucoup moins de succès que la pièce originale, dit-elle. Mais c’était si agréable de travailler avec Michel. Il était rassembleur et généreux avec tout le monde. »

L’auteur Simon Boulerice a tenu à venir jeudi même s’il a connu l’acteur sur le tard : au spectacle de la fête nationale à Québec en 2019. « Je garde le souvenir d’un homme très enveloppant, très accueillant », a-t-il dit. Le rôle de Côté qu’il a préféré ? « C’est Gervais Beaulieu, le père dans C.R.A.Z.Y. Un film marquant et une prestation inoubliable ! Danielle Proulx a déjà dit que Michel avait le métier heureux. C’est vrai. »

Guy Tremblay, 82 ans, a été professeur et animateur au Centre culturel de Jonquière. « J’ai vu jouer Michel Côté au théâtre à 16, 17 ans. Et je me souviens de lui avoir dit : “Ne reste pas au Saguenay, tu as un talent international !” »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La comédienne Véronique Le Flaguais et son fils Maxime lors de la chapelle ardente à la mémoire de Michel Côté, jeudi au Monument-National

Membres du public et artistes ont aussi témoigné de la simplicité, de la sincérité et de l’écoute de l’acteur originaire d’Alma. « Michel, c’était du bon pain de ménage, comme on dit au Saguenay », a encore illustré Guy Tremblay. « Pour moi, il était un chêne majestueux, un colosse et un nationaliste », a commenté Jacqueline Delorme, de Montréal, venue rendre hommage à un « Québécois exemplaire ».

Le témoignage le plus surprenant recueilli sur le trottoir a été celui de l’accessoiriste Philippe Pointard, qui a connu Michel Côté lors de la création de Broue, il y a près de 45 ans. « J’ai moulé son visage pour faire le mannequin de Verrue, le robineux dans la pièce. Comme le personnage s’endort à table et que Côté devait jouer plusieurs personnages, on le remplaçait par un pantin à son effigie. »

Scène immortelle

« Pour moi, Michel… c’est Gervais Beaulieu quand il serre Zacharie dans ses bras au décès de son fils Raymond après les funérailles », a écrit le scénariste de C.R.A.Z.Y., François Boulay, cette semaine sur Facebook. « J’ai dit à Michel que les dieux du cinéma avaient été avec lui le jour du tournage. Cette scène de réconciliation père-fils est le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire. Quand Michel serre Marc-André Grondin dans ses bras, sous le regard bienveillant de Danielle Proulx, c’est tout le Québec qu’il prend dans ses bras ! »

Jeudi au Monument-National, c’était au tour de Michel Côté de se laisser parler d’amour par tout le Québec.