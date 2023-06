L’été est à nos portes. Voici quelques suggestions pour vous faire patienter.

Début des Francofolies de Montréal

Le coup d’envoi de la 34e édition des Francofolies de Montréal sera donné le 9 juin. Jusqu’au 17 juin, le Quartier des spectacles du centre-ville de Montréal vibrera au son de la musique francophone. Les festivaliers pourront non seulement assister à plus de 100 spectacles extérieurs gratuits, mais aussi à une trentaine de prestations en salle. Consultez le site des Francofolies de Montréal

La magie des impressionnistes jusqu’au 30 juin

PHOTO SUSAN MOSS, FOURNIE PAR PRODUCTION TANDEM L’exposition La magie des impressionnistes

Forte de son grand succès, l’exposition La magie des impressionnistes est de retour au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis pour de nouvelles représentations jusqu’au 30 juin. Les spectateurs auront donc la chance de voir (ou de revoir) le monde à travers le prisme d’une centaine de chefs-d’œuvre impressionnistes – dont La nuit étoilée, de Van Gogh, ou encore Déjeuner des canotiers, de Renoir. L’exposition est également présentée à l’Espace Quatre Cents, dans le Vieux-Port de Québec, et prendra l’affiche à Toronto en juillet. Consultez le site web pour des détails

L’exposition Veiller au grain, un fleuve et ses pilotes débarque à Montréal

PHOTO DOMINIC DELORME, FOURNIE PAR LA CORPORATION DES PILOTES DU SAINT-LAURENT CENTRAL Aperçu de l’exposition itinérante Veiller au grain, un fleuve et ses pilotes, lors d’un arrêt à Cap-Santé

L’exposition itinérante et gratuite Veiller au grain, un fleuve et ses pilotes sera de passage à Montréal, du 10 au 29 juin, au parc de la Promenade-Bellerive, dans le quartier Tétreaultville. Conçue pour marquer le 150e anniversaire de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent Central, l’exposition présente l’histoire du pilotage sur le fleuve et s’attarde à la profession de pilote maritime. Elle se déplacera ensuite, du 1er au 20 juillet, au parc du Fort-de-Pointe-Aux-Trembles, dans Pointe-aux-Trembles, où deux artistes de cirque manœuvreront un appareil surdimensionné dans le cadre de la recherche-création maritime écH2osystème, et terminera son escale dans la métropole au Grand Quai du Port de Montréal, du 15 septembre au 16 octobre. Consultez le site web pour plus de détails

Un concert familial à la salle Bourgie

IMAGE FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE DE MONTRÉAL Le comédien Jean Marchand

Le Festival de musique de chambre de Montréal (FMCM) convie les familles à un concert imaginé pour les enfants (et leurs parents), ce dimanche, à 15 h 30, à la salle Bourgie. Le comédien Jean Marchand guidera les jeunes dans le monde fantastique des œuvres le Carnaval des animaux et Pierre et le Loup. Près d’une vingtaine de musiciens seront sur scène, dont des membres de l’Orchestre symphonique de Montréal. Les billets sont gratuits pour les 16 ans et moins. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site du festival

Voir et vivre l’expérience Zulu

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SALA ROSSA Rare groupe afro-américain à donner dans le rock extrême, Zulu parle de la réalité noire aux États-Unis avec une intensité qui cogne.

Hardcore? Powerviolence? Métal? Un peu de tout ça, et plus encore. Rare groupe afro-américain à donner dans le rock extrême, Zulu parle de la réalité noire aux États-Unis avec une intensité qui cogne. Discours radical, musique radicale. C’est agressif. C’est fulgurant. Ça respire la colère… Mais comment dénoncer en douceur des siècles de racisme, d’oppression et de discrimination? Version punk du mouvement Black Lives Matter, la formation de Los Angeles (quatre hommes, une femme) est de passage à Montréal pour présenter son premier album « longue durée », A New Tomorrow, dans le cadre du festival Suoni del Popolo. Attention, explosif. Jean-Christophe Laurence, La Presse 9 juin, 21h, à la Sala Rossa Consultez le site de la Sala Rossa

Au cinéma : Spider-Man – Across the Spider-Verse et La nuit du 12

Dans Spider-Man – Across the Spider-Verse, nous retrouvons Miles Morales (Shameik Moore) qui, après avoir détruit les chemins vers les autres dimensions dans le premier volet Into the Spider-Verse, se voit dans l’obligation de colmater les fuites. Ainsi entre en scène The Spot (Jason Schwartzman) qui tient Miles responsable de son sort. Pour l’aider, la Spider Society avec Gwen (Hailee Steinfeld) Miguel O’Hara (Oscar Isaac) et Jessica Drew (Issa Rae) viendront à la rescousse de l’adolescent de 15 ans. « Comment Across the Spider-Verse peut-il être meilleur que le premier volet ? Pour donner une réponse courte et imagée, c’est comme si les scénaristes Phil Lord, Christopher Miller et Dave Callaham nous ouvraient la porte du monde qu’ils ont créé après nous avoir seulement permis de regarder par la fenêtre », nous dit le journaliste Pascal LeBlanc dans sa critique publiée le 2 juin. Lisez la critique de Pascal LeBlanc Consultez l’horaire cinéma

