Diane Dufresne et Alanis Obomsawin seront honorées

La chanteuse Diane Dufresne et la cinéaste Alanis Obomsawin figurent cette année parmi les huit personnalités qui se verront remettre un doctorat honoris causa de l’Université Laval.

Il s’agit de la plus haute distinction remise par l’établissement de savoir de Québec, les diplômes seront remis à l’occasion de la collation des grades qui aura lieu du 19 au 22 juin au Centre des congrès de Québec.

Diane Dufresne obtient son doctorat honoris causa pour sa contribution en musique alors que c’est pour son travail en cinéma que Mme Obomsawin recevra le sien. Parmi les six autres personnalités également honorées lors de la même soirée, notons l’ex-présidente d’Hydro-Québec Sophie Brochu, l’analyste politique Régine Laurent et l’ancien journaliste horticole Larry Hodgson, décédé en octobre dernier.

« À travers ce gage d’appréciation et d’estime, nous rendons hommage à des personnes inspirantes qui se sont démarquées par leur carrière, leurs réalisations ou leurs contributions hors du commun, a déclaré dans un communiqué la rectrice Sophie D’Amours. Cette année, les huit personnalités honorées ont largement contribué à l’essor de leur domaine, que ce soit en arts, en horticulture, en politique, en administration, en éducation, en mathématique ou en médecine. Je les remercie d’avoir accepté cet honneur et de faire ainsi rayonner l’Université Laval ici et bien au-delà de nos frontières. »