Grand Spectacle de la fête nationale

Après l’hommage à Michel Côté, place à la fête nationale

La disparition du comédien Michel Côté a plané sur le dévoilement de la programmation de la fête nationale à Montréal, lundi. Plusieurs, dont le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, lui ont rendu hommage, et ont promis que le spectacle auquel participeront notamment Marjo, Isabelle Boulay, Garou, FouKi et Mélissa Bédard célébrera aussi sa mémoire.