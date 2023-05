Eurovision 2023

C’est kitsch, mais on aime çalalalalala !

Ça fait 67 ans et chaque fois, la même question : pourquoi regarder Eurovision ? Pourquoi s’intéresser à ce concours de chanson ultra-kitsch, avec sa flopée de chanteurs oubliables et de performances flamboyantes qui font mal aux yeux ? Réponse courte : parce que c’est spectaculaire, exotique et parfois même politique. À noter que le public québécois a deux autres raisons de visionner cette année ce feu d’artifice télévisuel, dont la grande finale a lieu samedi : la compétition s’ouvre pour la première fois au vote international, et c’est une artiste de Montréal, La Zarra, qui représentera la France.