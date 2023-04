Emmanuel Bernier Collaboration spéciale

(Deux chefs-d’œuvre pour orgue et orchestre de tradition française servis sur un plateau d’argent. ) L’orgue est avant tout un instrument soliste. Mais il arrive que l’organiste quitte la solitude de sa tribune pour se joindre à l’orchestre pour une Symphonie avec orgue de Saint-Saëns ou un Concerto de Poulenc. Et aussi parfois la Symphonie concertante de Joseph Jongen (un Belge mort en 1953), qu’on pourra entendre à l’Orchestre symphonique de Montréal à la fin de la saison 2023-2024.

Les deux dernières œuvres sont réunies sur une nouvelle sortie du label polonais CD Accord mettant à contribution l’organiste Karol Mossakowski, l’Orchestre philharmonique du NFM de Wrocław et son chef Giancarlo Guerrero. Ce dernier, également à la tête de l’Orchestre symphonique de Nashville, n’est pas inconnu des Montréalais pour avoir déjà dirigé la finale du Concours musical international de Montréal il y a quelques années.

Mossakowski, âgé de 32 ans, vient tout juste d’être nommé organiste cotitulaire de l’église Saint-Sulpice à Paris, une des plus prestigieuses tribunes du monde. Il a été formé dans la plus pure tradition française au Conservatoire national supérieur de Paris, notamment par Olivier Latry, organiste émérite de notre OSM.

Si l’enregistrement, réalisé au Forum national musical de Wrocław, un important centre de l’Ouest polonais, nous surprend, dès les premiers accords du Concerto de Poulenc, par une relative sécheresse acoustique et une certaine distance, la direction vive et contrastée de Guerrero a vite fait de nous gagner. On sent un véritable appétit pour la musique.

Karol Mossakowski manie avec un égal bonheur l’imposant orgue Klais (4 claviers, 77 jeux), dont il a participé à l’inauguration en octobre 2020. L’organiste fait bien chanter l’instrument, avec un legato toujours nourri. Les écueils techniques de la périlleuse Toccata terminant la Symphonie concertante de Jongen sont aisément surmontés.

Un bel ajout à la discographie, en particulier pour le Jongen, peu enregistré.

