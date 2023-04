D'ici un mois, on pourra entendre cinq nouvelles chansons de Céline Dion dans la trame sonore complète de la comédie romantique de James C. Strouse, Love Again, qui sortira en salle le 12 mai.

Jeudi, sur son compte Instagram, Céline Dion a dévoilé la chanson-titre du film dans lequel elle joue son propre rôle.

La pièce qu'elle chante est accompagnée d'extraits de la comédie romantique qui met en vedette Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan.

Le dernier album de Céline, Courage, était sorti en novembre 2019. La pandémie a suivie, et les problèmes de santé de la chanteuse se sont manifestés, la forçant à suspendre sa tournée et sa résidence à Las Vegas. Elle n'avait donc produit aucun nouveau matériel depuis.

Au mois de décembre dernier, Céline Dion a annoncé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qu'elle était atteinte du syndrome de Moersh-Woltman, plus familièrement connue sous le nom du syndrome de la personne raide. Cette maladie neurologique provoque des spasmes musculaires et peut affecter ses cordes vocales.

Outre la sortie de la trame sonore de Love Again et la sortie du film, aucun autre projet musical et aucun retour sur scène n'est prévu pour le moment.