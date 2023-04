Web, papier, ciseaux

Tous les journaux du monde jonglent avec l’idée d’abandonner le papier, et en ce sens, mon propre journal était à l’avant-garde en devenant entièrement numérique, ce qui lui a permis de survivre à la crise des médias après l’arrivée des GAFAM. Je n’ai ressenti aucun regret lors de ce passage, même si je me dis que les générations futures ne pourront plus tomber sur un de mes articles imprimés en trouvant de vieux journaux dans un grenier.