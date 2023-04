Au cœur de Rome

C’est sans conteste la pièce la plus costaude de la saison et sans doute aussi l’une des plus attendues, tous théâtres confondus. Pendant sept heures et demie (entractes inclus), une trentaine d’interprètes dirigés par Brigitte Haentjens vont porter sur scène les cinq pièces romaines de Shakespeare. La Presse a suivi l’équipe pendant plusieurs mois. Une incursion privilégiée dans les coulisses d’une création colossale.