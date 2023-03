Le grand bâtisseur culturel Pierre Lampron n’est plus

Pierre Lampron, qui a consacré sa carrière au développement et à la promotion de la culture québécoise, s’est éteint le 29 mars.

Il fut entre autres le premier président-directeur général de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), de 1995 à 1999. M. Lampron a été un acteur important dans la mise sur pied de nouveaux outils financiers, notamment le Fonds d’investissement de la culture et des communications. Il a ensuite occupé les mêmes fonctions quelques mois chez TV5 Amériques avant d’être nommé à la tête de TVA Films. Il est resté en poste jusqu’en 2004, puis a obtenu la vice-présidence des relations institutionnelles chez Québecor.

En 2009, Pierre Lampron a fait campagne avec Louise Harel pour Vision Montréal. Il a été élu conseiller du district du Vieux-Rosemont. Il est resté en politique jusqu’en 2012.

Ancien professeur de littérature et de linguistique au Cégep de Trois-Rivières, il a reçu plusieurs prix et distinctions au cours de sa carrière : chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres de la République française (1991), chevalier de l’ordre national du Mérite de la République française (1998), chevalier de l’ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (2001). Il est aussi Récipiendaire du Prix Samuel de Champlain, reconnaissant son rôle majeur dans les relations France-Quebec.

Il laisse dans le deuil sa femme Lise Julien, avec qui il a partagé les 57 dernières années, ses fils Julien et Antoine, ainsi que ses petits-enfants Hadrien, Sophie, Romain, Charles, Jeanne, Louis ainsi que de nombreux parents et amis.