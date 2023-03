Les musiciens autochtones réclament un quota au CRTC

(Montréal) Afin de partager leur culture et aussi dans l’optique de la faire survivre, des artistes et musiciens des Premières Nations réclament un quota de 5 % de musique en langues autochtones sur les ondes des radios commerciales canadiennes. Un mémoire a été déposé en ce sens au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).