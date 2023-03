La série de la semaine

L’envers du rock’n’roll

L’arrivée de la magnétique et indomptable Daisy Jones propulse le groupe The Six au sommet la planète pop dans Daisy Jones & The Six, série adaptée d’un roman de Taylor Jenkins Reid. Riley Keough, la petite-fille d’Elvis, est renversante dans le rôle-titre. Fait exceptionnel, ce groupe fictif a même publié un album de vraies chansons !