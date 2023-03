La chambre blanche, de Ginette Laurin et Isabelle Hayeur, compte parmi les 62 chorégraphies présentées sur la plateforme Collection Regards Hybrides.

Margie Gillis, Louise Lecavalier, Marie Chouinard, José Navas… Les grands noms de la danse canadienne logent désormais à la même adresse avec le lancement d’une toute nouvelle plateforme de webdiffusion consacrée à l’art dansé.

La Collection Regards Hybrides rassemble plus de 60 œuvres canadiennes réalisées au cours des six dernières décennies. Ces chorégraphies filmées, dont quelques-unes sont devenues mythiques avec le passage des années, sont ici accompagnées de plusieurs entretiens et textes inédits. C’est l’occasion de découvrir plusieurs artisans qui ont marqué la danse d’ici et qui, pour certains, continuent de le faire.

Sous la direction artistique de Priscilla Guy, la Collection Regards Hybrides mise sur une mixité d’œuvres, alliant des œuvres phares méconnues par les nouvelles générations à des œuvres récentes qui s’attaquent aux défis actuels posés par l’interaction entre la danse et les nouvelles technologies.

Chaque chorégraphie est accompagnée de contenus complémentaires exclusifs, tels de courts entretiens vidéo, des visites virtuelles des coulisses ou des entrevues de fond en format audio.

« La danse est un art tellement éphémère, il est primordial de faire perdurer les grandes œuvres des chorégraphes d’ici grâce à des projets comme celui de la Collection Regards Hybrides. Pour une chorégraphe, le cinéma est un moyen unique d’amener l’œil du public à un point précis de l’action et de dévoiler la danse dans toute son humanité », a indiqué par voie de communiqué la chorégraphe Ginette Laurin.

L’accès à cette plateforme est offert sous forme d’abonnement annuel au coût de 55 $ (plus taxes). La diffusion sur le web se faisant sans limites de territoire, les responsables de la Collection espèrent ainsi faire connaître les talents d’ici à l’échelle internationale.