La comédienne Louisette Dussault n’est plus

La comédienne Louisette Dussault, bien connue pour son rôle dans La souris verte, est morte mardi à l’âge de 82 ans, aux côtés de ses filles.

Grande comédienne, militante pour les droits des femmes, née d’une famille de musiciens de Thetford Mines, elle a consacré sa vie au théâtre québécois.

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Louisette Dussault alias La Souris verte, ci-dessus en 1969

« Louisette a eu une vie bien remplie par son travail qui la comblait. Elle était aussi très fière de ses deux filles, Ève et Paule, et adorait passer du temps avec ses sept petits-enfants. Son charisme, sa vive énergie, sa forte personnalité et son implication dans toutes les sphères artistiques resteront dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de la côtoyer », a indiqué son agente, Hélène Mailloux, dans un communiqué diffusé tard en soirée, mardi.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE André Dubois et Louisette Dussault sur le plateau d’IXE-13, film de Jacques Godbout sorti en 1971

Tant sur la scène qu’à la radio et au cinéma, Louisette Dussault aura joué les œuvres de nombreux auteurs québécois importants, dont Tremblay, Germain, Barbeau, Ducharme, Garneau, Turgeon, Godbout, Jasmin, Mercier.

Elle a été, entre autres, du collectif La Nef des sorcières en 1976, de la distribution des Fées ont soif en 1978 et de celle des Belles-sœurs en 1984.

Elle aura aussi joué son spectacle solo Moman plus de 500 fois sur une période allant de 1979 à 2000.

Citations aux Gémeaux

Mais elle restera pour plusieurs La souris verte, un rôle qu’elle a interprété de 1964 à 1971 à l’occasion de 750 épisodes de cette émission jeunesse diffusée à la télévision de Radio-Canada, où elle était très présente.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Robert Gravel, Denis Bernard et Louisette Dussault durant un tournage de Marilyn, en 1993

Ses dernières participations à la télévision furent dans Trauma et dans L’auberge du chien noir en 2012-2013.

À noter qu’elle a été citée aux prix Gémeaux en 1992 et en 1993 pour son rôle éponyme dans le téléroman Marilyn, diffusé de 1991 à 1994.

La date d’une célébration en son honneur pour la famille et les proches sera annoncée ultérieurement.

Réactions

L’annonce n’a pas tardé à susciter de nombreuses réactions.

« 10 moutons, 9 moineaux… Adieu à notre souris verte. Que de beaux souvenirs. Merci. Mes condoléances à tous ses proches », a écrit sur Twitter le premier ministre François Legault.

Le député solidaire Vincent Marissal a pour sa part gazouillé : « Et une souris verte… au paradis des inoubliables. Reposez en paix, Mme Dussault. »

Le milieu des médias est aussi ébranlé. « Une autre nous quitte. Elle était bien plus qu’une “Souris verte”. À jamais dans nos cœurs d’enfants et de grands. Au revoir belle et engagée Louisette Dussault », a aussi écrit l’animatrice Isabelle Craig.