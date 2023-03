ICI Première persiste et signe avec une nouvelle « percée historique » dans les sondages, pendant que le 98,5 FM continue de dominer les ondes de la radio métropolitaine. C’est ce que révèle le dernier coup de sonde de la firme Numeris, dévoilé mercredi, qui couvre la période du 28 novembre 2022 au 26 février 2023.

L’antenne de Cogeco continue donc de trôner au sommet du palmarès des stations les plus écoutées du Grand Montréal francophone avec 22,7 % des parts d’écoute, résultat pratiquement identique à son score de l’hiver dernier (22,8). Et c’est toujours l’émission matinale de Paul Arcand, Puisqu’il faut se lever, qui est numéro un, tous blocs horaires confondus.

« Avec 1,8 million d’auditeurs chaque semaine et plus de 1,6 million de personnes qui consultent le site du 98,5, nous avons la confirmation que les auditeurs d’ici veulent du contenu juste et adapté à leur réalité », a réagi Julie-Christine Gagnon, directrice de la programmation du 98,5, par voie de communiqué.

L’éternel roi des ondes matinales est suivi dans ce créneau par Tout un matin sur ICI Première. L’émission animée par Patrick Masbourian fait bonne figure en septième position du palmarès des shows radio les plus écoutés à Montréal.

D’ailleurs, la radio d’ICI Première (95,1 FM) se réjouit d’avoir établi un « record historique », « toutes saisons confondues », avec 18,3 % des parts d’écoute (ex æquo avec l’hiver 2022). De son côté, ICI Musique enregistre une hausse de 3,4 points par rapport à l’hiver 2020, et obtient 5,8 % des parts d’écoute.

Le diffuseur public compte 6 des 10 émissions les plus écoutées dans le Grand Montréal, dont 4 dans le top 5 : À la semaine prochaine (2e position), l’édition du samedi de Dessine-moi un matin (3e position), Midi info (4e position) et Pénélope (5e position).

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE L’émission de Pénéloppe McQuade se glisse dans le top 5 des émissions les plus écoutées dans le Grand Montréal.

« Ces deux stations ont le vent dans les voiles, car nos parts d’écoute sont en constante progression depuis 2008 », affirme à La Presse Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio, de Radio-Canada. Mme Jamet est d’autant plus fière qu’ICI Première, tout comme Espace Musique, a apporté « de gros changements » à sa grille, avec huit nouvelles émissions. « Ces résultats formidables démontrent que les stations du diffuseur public occupent une place privilégiée dans le cœur des gens. Les auditeurs ont adhéré aux nouvelles propositions de la saison, malgré ces changements d’habitudes d’écoute. » Elle cite en exemple La journée (est encore jeune), en 8e position des émissions les plus écoutées à Montréal, tous blocs horaires confondus.

Radio musicale

Du côté des stations musicales montréalaises, Rythme FM (105,7FM) domine et fait très bonne figure avec 13,5 % des parts d’écoute, en hausse d’un point par rapport à l’hiver 2022, et se situe en 3e place du palmarès des stations. La chaîne est entre autres suivie dans l’ordre par Rouge (7,8 %), Énergie (7,6 %), CKOI (6,5 %) et ICI Musique (5,8 %).