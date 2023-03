(Toronto) Le gala des prix Juno sera de retour à Halifax l’an prochain.

La Presse Canadienne

L’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement a annoncé que l’évènement se tiendra dans la ville portuaire en 2024, une première depuis 2006 — Pamela Anderson avait animé le gala lors de cette édition.

Plusieurs évènements en marge du gala s’amorceront le 20 mars 2024, puis la cérémonie officielle aura lieu le 24 mars au Scotiabank Theatre.

La semaine des prix Juno 2023 est en cours à Edmonton. Le gala principal, où les statuettes les plus prisées seront remises, aura lieu lundi. L’évènement est animé cette année par Simu Liu.

L’évènement principal sera diffusé sur CBC et sa plateforme de diffusion en ligne, CBC Gem.

Le chanteur torontois The Weeknd est l’artiste le plus nommé cette année, avec six nominations, suivi par Tate McRae et Avril Lavigne, qui en ont cinq.