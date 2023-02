L’UNEQ veut corriger un « manque d’information »

L’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) persiste et signe : les cotisations imposées aux auteurs ainsi que la vente de la Maison des écrivains sont vitales à sa nouvelle mission syndicale. Mais les membres auraient dû avoir accès à davantage d’information sur ces enjeux controversés, reconnaît Suzanne Aubry, présidente de l’association. « Je m’en excuse », écrit-elle dans une lettre diffusée mardi soir et que La Presse a obtenue.