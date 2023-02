Montréal en lumière, la Compagnie créole, Bleu Jeans Bleu… Les idées ne manquent pas pour ce week-end. En voici quelques-unes.

La Presse

Le début des festivités de Montréal en lumière

La 24e édition de Montréal en lumière s’ouvre le 16 février. Jusqu’au 5 mars, le Quartier des spectacles sera l’hôte de bon nombre d’évènements culinaires et culturels destinés à tous les publics. Soulignons, le 25 février, la 20e édition de la Nuit blanche, où près de 150 activités seront offertes aux festivaliers, partout dans la métropole. Consultez le site de Montréal en lumière

Bleu Jeans Bleu à Victoriaville

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Bleu Jeans Bleu en concert à Montréal

Si l’envie de sortir de Montréal vous prend, la tournée Top Minou du groupe Bleu Jeans Bleu s’arrête à Victoriaville le 16 février. Et, à en croire la journaliste Josée Lapointe, le spectacle vaut le déplacement. « Au sortir de la soirée, le sourire aux lèvres, force est de constater que l’expression ‟top minou” pour décrire un état d’esprit de bien-être satisfaisant a elle aussi été adoptée. Mais elle ne s’appliquera jamais aussi bien qu’à un compte rendu d’un spectacle de Bleu Jeans Bleu. » Lisez la critique de notre journaliste Consultez le site de Bleu Jeans Bleu

La Compagnie créole s’arrête au Casino de Montréal

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLACORATION SPÉCIALE La Compagnie créole

La machine à danser, la tournée de la Compagnie créole, fait un arrêt au Casino de Montréal pour des représentations du 15 au 18 février, dans le cadre d’une tournée de la province. Si la représentation du 18 février affiche complet, il reste des billets pour les prestations en après-midi les 15 et 16. La dernière visite du groupe remonte à 2018, alors qu’il avait fait paraître l’album Sur la route du rhum. Consultez le site des Productions Martin Leclerc

Paul Piché au Théâtre d’Outremont

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Paul Piché en concert

L’auteur-compositeur-interprète Paul Piché poursuit sa tournée qui souligne le 35e anniversaire de son album Sur le chemin des incendies. Il s’arrête au Théâtre Outremont le 17 février, à 20 h. « Ce spectacle né d’une idée lancée à Paul Piché par Nicolas Houle, directeur de la programmation du Palais Montcalm, à Québec, est surtout un moment lumineux. Qui tient autant aux chansons qu’à la complicité palpable entre le chanteur et ses musiciens, dont trois étaient de la tournée Sur le chemin des incendies, il y a plus de 30 ans : l’épatant Pierre Hébert à la batterie, le pince-sans-rire Rick Haworth à la guitare et le sensible Mario Légaré à la basse », souligne le journaliste Alexandre Vigneault. Lisez l’article d’Alexandre Vigneault Consultez le site de l’artiste

Un grand succès revisité au Théatre Aux Écuries

PHOTO MATHIEU DOYON, FOURNIE PAR LES ÉCURIES Étienne Blanchette incarne le personnage-titre dans la pièce Léon le nul.

Les artistes du Théâtre de la Pire espèce revisitent l’un de leurs plus grands succès, la pièce solo Léon le nul. Cette fois, l’histoire de Léon est racontée par un narrateur adulte interprété par Étienne Blanchette. Souffre-douleur de ses camarades d’école, Léon rêve de devenir un train, dur et puissant… À cette pièce destinée aux 8 ans et plus s’ajoute une nouvelle création pour adolescents et adultes intitulée Petit bonhomme en papier carbone. Le théâtre d’objets et les jeux d’ombres sont ici utilisés pour raconter l’histoire du frère de Léon, un garçon sûr de lui. En apparence. Au Théâtre Aux Écuries, du 14 au 18 février pour Léon le nul et les 16 et 17 février pour Petit bonhomme en papier carbone. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du Théâtre Aux Écuries

Nuits d’Afrique à l’année accueille Cheikh Ibra Fam

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE CHEIKH IBRA FAM Cheikh Ibra Fam

Après avoir fait partie de l’Orchestra Baobab, vénérable formation sénégalaise, Cheikh Ibra Fam a fait le saut en solo en 2021 avec quelques singles, rassemblés par la suite sur son album Peace in Africa en mars 2022. Son univers musical est fait d’un groove afropop, teinté de reggae et de soul, et où la kora – une sorte de harpe intimement associée à la musique ouest-africaine – joue un rôle important. Cheikh Ibra Fam revient pour un concert jeudi, au National, après s’être produit sur la grande scène extérieure du festival Nuits d’Afrique l’été dernier. Consultez le site du festival Nuits d’Afrique

Au cinéma : Le mythe de la femme noire et Rodéo

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le documentaire réalisé par Ayana O’Shun arrive à point, en salle pour le Mois de l’histoire des Noirs. Le mythe de la femme noire propose 21 témoignages, dont ceux de Diane Gistal, commissaire d’exposition, d’Agnès Berthelot-Raffard, professeure de philosophie à l’Université York, ainsi que de la rappeuse Sarahmée. « On sort de ce film un peu sonné, mais avec une certaine dose d’espoir que le message fasse son chemin. Qu’on passe à autre chose un jour, enfin », écrit la journaliste Sylvia Galipeau dans sa critique publiée le 10 février dernier. Consultez l’horaire cinéma

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos