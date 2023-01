Sophie Prégent ne se représentera pas à la présidence de l’Union des artistes (UDA) le printemps prochain, a confirmé la comédienne ce mardi.

La comédienne avait été élue à la présidence de l’UDA il y a près de 10 ans, en octobre 2013, en remplacement de Raymond Legault, qui avait dû abréger son mandat.

Sophie Prégent estime en avoir fait assez. « Ça fait deux mandats et demi que je suis là, je ne pouvais pas quitter pendant la pandémie, ce n'était pas le bon moment, mais là, j'arrive à la fin de mon mandat et je ne me voyais pas me représenter pour un autre quatre ans. C'est trop long... », a-t-elle confié à La Presse.

Les candidats à sa succession pourront se manifester dès le 20 février prochain; la période du vote, elle, aura lieu du 20 au 23 mars. Le nouveau président ou la nouvelle présidente entrera en fonction le 27 mars.

L'UDA a été au coeur des discussions avec le gouvernement du Québec pour mettre en place des mesures d'aide aux artistes pendant la pandémie. Sophie Prégent, qui était seulement la 4e femme (sur 18 présidents), a aussi mené les longues négociations ayant mené à la réforme de la Loi sur le statut de l'artiste. D'ici la fin de son mandat, le projet de loi C11, qui modernisera la Loi sur la radiodiffusion (en obligeant les géants du web à investir dans le contenu canadien, pourrait même être adopté.

Oui, Sophie Prégent quitte avec le sentiment du devoir accompli. À travers tous ces dossiers qu'elle a piloté au fil des ans, de quoi est-elle le plus fière ?

«De la diversité culturelle, répond-elle sans hésiter. Je voulais qu'il y ait une juste représentation sur nos scènes et dans nos écrans. On était dix ans en retard par rapport au reste du Canada et 15 ans en retard par rapport aux Américains, il fallait faire bouger les choses, et ç'a bougé. Ç'a été mon bébé. On a créé une table décisionnelle qui réunissait des auteurs, des réalisateurs, des acteurs pour faire changer les choses. Et ça a fonctionné.»

«Je suis aussi fière de la création de L'Aparté, dans la foulée du mouvement #metoo, ça fait partie de mon legs», poursuit Sophie Prégent. Si elle serait resté, elle aurait mené un autre dossier qui lui tient à coeur, celui des «minorité audibles», ceux qui ont un accent et qui peinent à se faire embaucher. Mais ce sera à son successeur de mener ce combat, tout comme celui de la diversité sexuelle et de genres, évalue-t-elle.

Sophie Prégent compte maintenant consacrer plus de temps à son travail d’actrice – elle tournera dans la série Alertes en mars prochain –, ainsi que du temps en famille, avec son conjoint Charles Lafortune et leur fils Mathis, qui souffre d’autisme et d’épilepsie. «Je préside notre Fondation Autiste et majeur, donc ce ne sont pas les projets qui manquent.»