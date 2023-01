Le photographe montréalais George S. Zimbel est mort, ce lundi, de causes naturelles à Montréal. Il avait 93 ans. Né aux États-Unis, il était renommé pour sa célèbre photographie de Marilyn Monroe et sa robe blanche soulevée par l’air d’une bouche d’un métro new-yorkais, prise en 1954.

Membre de la dernière génération de photographes fidèles à l’héritage de la Photo League, il avait photographié de nombreuses vedettes américaines dans les années 1950 et 1960 avant de quitter son pays natal en 1971 pour le Canada à cause de son opposition à la guerre du Viêtnam.

Les photographies de George Zimbel figurent dans de nombreuses collections privées, mais aussi dans les collections du Museum of Modern Art et de l’International Center of Photography, à New York, du Musée des beaux-arts de Montréal et du Musée métropolitain de la photographie de Tokyo, notamment. Il a aussi travaillé avec de grands médias tels que Life, The New York Times et The New Yorker. Il laisse dans le deuil ses quatre enfants, Matt, Andrew, Ike et Jodi et neuf petits-enfants. Sa femme, l’écrivaine et thérapeute Elaine A. Sernovitz-Zimbel, qui a partagé sa vie pendant plus de 61 ans, s’est éteinte en 2017.