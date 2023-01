(Toronto) L’artiste multidisciplinaire Michael Snow, connu au Canada et à l’étranger pour sa peinture abstraite, ses sculptures publiques et le film expérimental Wavelength de 1967, est décédé à l’âge de 94 ans.

Christian Collington La Presse Canadienne

L’artiste, né à Toronto, est mort jeudi, a déclaré Tamsen Greene, directrice principale de la Jack Shainman Gallery de New York, qui représentait Snow.

Le Musée des beaux-arts du Canada a indiqué dans un communiqué que Snow était « un géant du monde de l’art, au Canada et sur la scène internationale », et « un formidable ambassadeur ». On ajoute que « son héritage est celui d’une transformation sans précédent de la relation entre l’œuvre d’art et le spectateur ».

« Ses expériences créatives ont remis en question les perceptions et ont finalement changé notre façon de comprendre l’art, le monde et les autres. »

Michael Snow a effectivement expérimenté pendant de nombreuses décennies une variété de disciplines, notamment le cinéma, la peinture, la sculpture, la photographie et la musique.

Une biographie sur le site web de l’Institut de l’art canadien décrit Snow comme un musicien autodidacte qui jouait du piano dans des groupes de jazz. En 1974, il fait partie du Canadian Creative Music Collective, un groupe d’improvisation qui fonde la Music Gallery de Toronto.

Snow a vécu de nombreuses années à New York, où il a présenté son film expérimental Wavelength en 1967. Remarqué pour son zoom de caméra de 45 minutes, son « cinéma structurel » est considéré comme d’avant-garde.

Snow s’est aussi illustré en art public, avec des œuvres telles que l’installation d’oies Flight Stop, dans l’atrium du Centre Eaton de Toronto, créée en 1979, et The Audience, au Centre Rogers de Toronto, représentant des amateurs de sport enthousiastes.

En 1970, Snow avait représenté le Canada à la Biennale de Venise.

Il a reçu l’Ordre du Canada en 1981 et a été fait Compagnon en 2007.