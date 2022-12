Les vacances de Noël approchent et vous êtes à la recherche d'idées de sorties culturelles à faire en famille ? L'équipe des arts vous fait part de quelques suggestions.

Poésie et réconfort s’invitent à la TOHU en ce temps des Fêtes avec la présentation du magnifique spectacle familial Air Play. Ici deux clowns au cœur tendre, interprétés par les New-Yorkais Seth Bloom et Christina Gelsone de la compagnie Acrobuffos, profitent de la puissance de l’air pour brosser des tableaux d’une grande beauté, qui collent longtemps à la rétine. À l’ère des écrans à tout instant, ces deux-là réussissent même à émerveiller les enfants avec un simple ballon ou un bout de tissu. Un spectacle qui réchauffe l’âme, destiné aux 5 ans et plus. À la TOHU jusqu’au 1er janvier.

Stéphanie Morin, La Presse