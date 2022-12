(Montréal) C’est ce samedi que se tiennent les funérailles privées de l’acteur, chanteur et sénateur Jean Lapointe, en l’église Saint-Viateur d’Outremont.

Élo Gauthier Lamothe La Presse Canadienne

Famille, amis et dignitaires sont présents à la cérémonie funéraire, qui est diffusée à la télévision depuis 10 h. Des personnalités publiques, telles que la chanteuse Marie-Élaine Thibert et le comédien Benoît Brière, rendent un dernier hommage à M. Lapointe, et l’acteur Frayne McCarthy interprétera quelques-unes des chansons préférées du défunt.

Jean Lapointe était connu entre autres pour ses talents d’acteur, de chanteur et d’humoriste, ainsi que pour son implication dans la lutte contre la dépendance et la toxicomanie. Il a également siégé au Sénat canadien pendant presque 10 ans.

Jeudi soir, la population a pu lui rendre un dernier hommage lors d’une chapelle ardente organisée par la famille en l’église Saint-Viateur d’Outremont. Quelques centaines d’admirateurs se sont déplacés pour honorer sa mémoire, de même que certains de ses collègues, comme l’ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.