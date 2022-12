Les plateformes regorgent d’œuvres sorties dans la dernière année qui valent le détour. Voici le top 5 des films et séries de notre journaliste Pascal Leblanc.

The Batman (Version française : Le Batman)

Pour un contraste complet avec les brunchs et soupers familiaux, on vous propose The Batman, qui vous changera des maisons illuminées et des foyers chaleureux. Pendant près de trois heures, le réalisateur Matt Reeves explore les coins les plus sombres de Gotham dans l’œil d’un Batman qui n’a jamais été aussi impassible. Glacial dans le rôle, Robert Pattinson affiche une certaine vulnérabilité lorsqu’il retire son masque et redevient Bruce Wayne. Sont ainsi crédibles les scènes où le plus grand détective du monde doit s’allier avec Selina Kyle (Zoë Kravitz), James Gordon (Jeffrey Wright) et Alfred Pennyworth (Andy Serkis) pour contrecarrer le Riddler (Paul Dano).

Top Gun : Maverick

Pour une bonne dose de nostalgie, qui ne tombe miraculeusement jamais dans l’excès, Top Gun : Maverick est tout indiqué. On retrouve dans le long métrage de Joseph Kosinski les forces de l’original de 1986, mais avec toutes les qualités qu’un film d’action de 2022 peut offrir. Les scènes en vol sont époustouflantes, les performances, dynamiques, l’intrigue est solide, la musique, excellente, et le montage sonore, irréprochable. Tom Cruise reste toutefois l’étoile qui brille le plus, même 36 ans plus tard. Le charismatique acteur incarne un Pete Mitchell plus sage, mais tout aussi intrépide. Impossible de ne pas espérer qu’il réussisse sa mission.

Andor

Pour un autre genre de Star Wars, on vous recommande chaudement la série Andor. Situé cinq ans avant les évènements de Rogue One – qui, eux-mêmes, se déroulent juste avant A New Hope –, le récit raconte la naissance de l’Alliance rebelle. Cassian Andor (Diego Luna), héros plutôt réticent de l’histoire, est soutenu par une constellation de personnages d’une grande profondeur. Parmi eux, des militants, des politiciens et des dirigeants de l’Empire. Voir les rouages de cette machine d’oppression est fascinant. La facture visuelle et la musique sont exceptionnelles tout au long des 12 épisodes de la première saison, tandis qu’on peut déjà qualifier certains dialogues de mémorables.

The Boys, saison 3

Pour des superhéros violents, grinçants, choquants et très divertissants, il n’y a qu’une option : The Boys. La plus récente saison a été lancée cette année, mais il est primordial de commencer par le début, car plusieurs éléments narratifs se dévoilent graduellement – la personnalité de Homelander (excellent Antony Starr), entre autres. Dans cet univers, les « supes » sont les employés de Vought, une puissante société qui utilise leur image pour vendre tous les produits inimaginables. Les Boys, eux, sont des hommes sans pouvoir qui veulent, pour diverses raisons, éliminer les superhéros. En dépit des apparences, cette série est une brillante satire de notre société.

Ms. Marvel

Pour une superhéroïne dont les parents n’ont pas été assassinés, on vous recommande Ms. Marvel. C’est spécifique, mais on tenait à une suggestion dans laquelle la famille joue un rôle important – House of the Dragon est très bon, mais on voulait que ce soit également pour toute la famille. La pétillante Iman Vellani incarne Kamala Khan, une adolescente qui adore les superhéros puis qui, du jour au lendemain, se découvre des pouvoirs. C’est charmant, vivant et peuplé de personnages attachants. Dans le genre assez léger, She-Hulk n’est pas mal non plus. Et elle aussi a toujours sa famille, dont un cousin grand, fort et vert.

