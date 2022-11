Robert Charlebois, Moby Dick, 2022 revue et corrigée... Décembre est arrivé. Voici quelques idées de sorties proposées par nos journalistes.

Un gars « pas du tout ordinaire » à Wilfrid-Pelletier

Robert Charlebois est de retour à la salle Wilfrid-Pelletier pour trois soirs, les 1er, 2 et 3 décembre, avec son concert Robert en CharleboisScope. Selon notre journaliste Josée Lapointe, qui a en a vu une représentation en juin 2019, l'auteur-compositeur-interprète en met « plein les yeux, plein les oreilles, plein le cœur, plein les tripes » dans ce spectacle où il ne lésine pas avec les moyens. Lisez la critique de notre journaliste Consultez la page du spectacle sur le site de la Place des Arts

Vivre l'histoire des Laurentides au Petit Théâtre du Nord

PHOTO FRANÇOIS LARIVIÈRE, FOURNIE PAR LE PETIT THÉÂTRE DU NORD Le musicien Benoît Archambault participe aux Veillées festives du Petit Théâtre du Nord.

Pour la deuxième année, le Petit Théâtre du Nord, installé à Boisbriand, présente ses Veillées festives. Au menu de ce spectacle qui met la table (et les guirlandes) pour le temps des Fêtes : contes, chansons, souvenirs d’antan et histoires des Laurentides. Cette année, sept auteurs et autrices ont mis la main à la pâte pour signer des textes inédits, dont Rébecca Déraspe, Luc Bourgeois et Martin Bellemare. Portée par une distribution de quatre interprètes et un musicien, cette nouvelle édition se déploie sur le thème Tracer sa route. Présenté du 1er au 17 décembre. Sétphanie Morin, La Presse Consultez le site du Petit Théâtre du Nord

Les marionnettes de Moby Dick au Théâtre d'Outremont

PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE, FOURNIE PAR LES CASTELIERS Les marionnettes de Moby Dick seront de passage au Théâtre Outremont pour deux soirs seulement.

Après un passage au Diamant de Québec, la compagnie franco-norvégienne Plexus Polaire s’amène au Théâtre Outremont avec son adaptation du roman Moby Dick, d’Herman Melville. Cette imposante production multidisciplinaire rassemblera sur scène sept marionnettistes, une cinquantaine de marionnettes, un orchestre et une baleine grandeur nature. Plusieurs projections vidéo s’ajoutent au spectacle destiné aux 14 ans et plus. Pour deux soirs seulement, les 1er et 2 décembre. Stéphanie Morin, La Presse Rendez-vous sur le site de Théâtre d'Outremont

Injustice sociale au Centre du Théâtre d'Aujourd'hui

PHOTO MARLÈNE G.-PAYETTE, FOURNIE PAR LE CENTRE DU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI Tania Kontoyanni, Ève Pressault et Alexis Martin dans Le virus et la proie.

Le Centre du Théâtre d'Aujourd'hui accueille la pièce Le virus et la proie du 30 novembre au 2 décembre. Ce texte de l’auteur Pierre Lefebvre est un réquisitoire adressé aux puissants de ce monde pour dénoncer les injustices et les inégalités sociales. Sur scène, Tania Kontoyanni, Alexis Martin, Ève Pressault et Madani Tall interpellent un certain « Monsieur » représentant le pouvoir. Cette prise de parole mise en scène par Benoît Vermeulen a été jouée plus tôt cette année au Festival TransAmériques et au Carrefour international de théâtre de Québec. Une dernière occasion de voir le quatuor sur scène à Montréal avant la fin de l’année. Jean Siag, La Presse Consultez la page de la pièce

La revue de l'année au Rideau vert

PHOTO DAVID OSPINA, FOURNIE PAR LE RIDEAU VERT Les cinq interprètes de 2022 Revue et corrigée : Benoît Paquette, Monika Pilon, Pierre Brassard, Marc St-Martin et Marie-Ève Sansfaçon

La populaire rétrospective 2022 revue et corrigée fait son retour au Rideau vert. La disponibilité des billets est toutefois limitée pour les 30 novembre, 1er et 2 décembre. « Il y a de tout pour tous à la traditionnelle revue de fin d’année du Rideau Vert, qui enchaîne les sketches (et les changements de costumes !) à la vitesse de l’éclair. Un menu très varié, de bon goût dans l’ensemble, avec quelques plats remarquables, des valeurs sûres et des boulettes (un peu lourdes) », nous disait Jean Siag le 29 novembre. Lisez la critique de notre journaliste Consultez le site du Rideau vert

Le concert de Noël des Petits Violons

PHOTO FOURNIE PAR LES PETITS VIOLONS Les Petits Violons donnent un concert le dimanche 4 décembre à l'église Saint-Pierre Apôtre à Montréal.

Pour un concert de Noël pas comme les autres, celui des Petits Violons est certainement un classique. Dirigé par Marie-Claire Cousineau, les jeunes musiciens en formation interprètent des pièces de Bach, Bartók et Fiorillo, mais aussi bien sûr des reels et des classiques de Noël arrangés par le fondateur Jean Cousineau. Les Sur scène, les Petits Violons sont accompagnés par un ensemble de musiciens professionnels (Orchestre métropolitain, I Musici), et accueilleront un invité spécial, le gigueur et percussionniste Olivier Arseneault. Que dire de plus sinon que c’est gratuit!

Dimanche 4 décembre, 16h, Église Saint-Pierre Apôtre à Montréal. Josée Lapointe, La Presse Consultez le site des Petits Violons

Au cinéma : The Fabelmans et The Menu

Selon le journaliste Marc-André Lussier, « Steven Spielberg nous offre un film très riche, très émouvant (mention à Michelle Williams, formidable dans le rôle de la mère), truffé de clins d’œil, duquel transpire dans chaque plan un amour du cinéma indéfectible. Et inaltérable. » The Fabelmans représente une véritable leçon de cinéma. Lisez la critique de notre journaliste Consultez l'horaire cinéma

