Critique de L’Emprise

Délivrée

Pour son 12e album, qui sort quatre ans après Désobéissance, la cultissime Mylène Farmer a fait équipe avec de grands noms de la musique électro : ses compatriotes Woodkid et AaRON, ainsi que le groupe anglais Archive et nul autre que Moby. Les 12 chansons sont sur le thème de l’emprise amoureuse, de l’euphorie des débuts à la désillusion, jusqu’au puissant sentiment de renaissance qui jaillit quand on parvient à s’en libérer.