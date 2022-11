Les noms des gagnants des Prix du Québec 2022, remis par le gouvernement provincial, ont été dévoilés mercredi. Dans le secteur de la culture, neuf prix ont été décernés.

Stéphanie Morin La Presse

Michel Rabagliati, à qui l’on doit la populaire série Paul, devient le premier bédéiste de l’histoire à remporter le prix Athanase-David, qui couronne la carrière d’un auteur québécois. De son côté, la réalisatrice Mireille Dansereau (première Québécoise à signer un long métrage de fiction avec La vie rêvée, en 1972) remporte le prix Albert-Tessier pour sa contribution au cinéma.

En arts de la scène, Madeleine Careau, qui est à la tête de l’Orchestre symphonique de Montréal depuis plus de 20 ans, remporte le prix Denise-Filiatrault, tandis que le pianiste Charles Richard-Hamelin est lauréat du prix Denise-Pelletier, associé aux arts de l’interprétation. À 33 ans, ce dernier est le plus jeune lauréat de l’histoire des Prix du Québec culturels.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Madeleine Careau, à la tête de l’Orchestre symphonique de Montréal, remporte le prix Denise-Filiatrault.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE Le pianiste Charles Richard-Hamelin est lauréat du prix Denise-Pelletier.

PHOTO DAVID BOILY LA PRESSE, ARCHIVES LA PRESSE Le prix Ernest-Cormier pour l’aménagement du territoire, l’architecture et le design est attribué à Alain Fournier.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le prix Gérard-Morisset pour le patrimoine est attribué à l’historienne de l’architecture et de l’urbanisme Lucie K. Morisset.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE L’ancien directeur des services français de l’information de Radio-Canada, Alain Saulnier, se voit attribuer le prix Guy-Mauffette. 1 /5









Sans la catégorie arts visuels, métiers d’art et arts numériques, Barbara Steinman remporte le prix Paul-Émile Borduas à titre de pionnière québécoise de l’intégration de la vidéo et du multimédia au champ des arts visuels. Le prix Ernest-Cormier pour l’aménagement du territoire, l’architecture et le design est attribué à Alain Fournier. Par ce prix, le gouvernement tient à souligner notamment l’implication de ce dernier pour la conception d’un environnement bâti de qualité pour les communautés inuites et des Premières Nations.

Le professeur et chercheur en linguistique Louis Mercier est lauréat du prix Georges-Émile-Lapalme pour sa contribution au rayonnement du français, tandis que le prix Gérard-Morisset pour le patrimoine est attribué à l’historienne de l’architecture et de l’urbanisme Lucie K. Morisset.

Finalement, l’ancien directeur des services français de l’information de Radio-Canada, Alain Saulnier, se voit attribuer le prix Guy-Mauffette. Ce prix tient à souligner le travail de promotion d’Alain Saulnier pour le journalisme d’enquête et sa contribution au tout premier guide de déontologie journalistique au Québec.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 30 novembre 2022, au Palais Montcalm. Les récipiendaires recevront une bourse de 30 000 $.