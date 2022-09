Pour aller à la rencontre des peuples autochtones, La Presse vous propose un voyage culturel à travers des livres, des albums et des productions.

La Presse

À lire

Shuni, de Naomi Fontaine IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Naomi Fontaine souhaite parler des Innus, les présenter, au-delà des statistiques. Au fil des pages de son roman Shuni, elle apprend au lecteur à les connaître. Lisez « Naomi Fontaine : tout ce qu’on ne te dira pas, Shuni »

Nin Auass, Moi l’enfant IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Avant la pandémie, les poétesses Joséphine Bacon et Laure Morali ont animé en duo des ateliers d’écriture dans les 10 communautés innues du Québec. Le résultat, c’est 350 pages de poèmes écrits par des enfants et des adolescents, présentés en innu-aimun et en français. Lisez « Parole de fierté de jeunes innus »

Contre le colonialisme dopé aux stéroïdes – Le combat des Inuit du Québec pour leurs terres ancestrales, de Zebedee Nungak IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’écrivain Zebedee Nungak, qui a participé aux négociations de la Convention de la Baie-James, expose le point de vue des Inuits et montre bien que ces derniers, sans aucune manière d’exprimer leur opposition, ont été les grands perdants dans toute cette affaire. Lisez la critique de notre journaliste

Kukum, de Michel Jean IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Avec Kukum, Michel Jean, l’une des voix masculines de la littérature innue, a réussi quelque chose qu’aucun documentaire, reportage ou livre d’histoire ne pourra jamais faire : toucher vraiment le cœur des gens. Lisez « Michel Jean et l’influence d’un livre »

Un thé dans la toundra – Nipishapui nete mushuat, de Joséphine Bacon IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR La poète et réalisatrice innue Joséphine Bacon a publié en 2014 Un thé dans la toundra, un magnifique recueil de poèmes en français et en innu. Lisez son entrevue dans nos pages

Payer la terre, de Joe Sacco IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le père de la BD reportage, Joe Sacco, se penche sur le sort de la nation des Dénés aux Territoires du Nord-Ouest. À partir d’entrevues journalistiques réalisées sur place, le dessinateur dresse un portrait fouillé et équilibré des Dénés. Lisez notre critique

À voir

Wildhood, de Bretten Hannam Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Wildhood, du réalisateur micmac bispirituel Bretten Hannam, traite de l’homosexualité chez les autochtones. Il est question de relations entre deux ados bispirituels micmacs de Nouvelle-Écosse. Lisez notre critique

Je m’appelle humain, de Kim O’Bomsawin Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Entourée d’amies proches et marchant sur le territoire de ses ancêtres innus, la poétesse Joséphine Bacon, 73 ans, revient sur les grands évènements qui ont marqué sa vie et sur sa quête incessante de faire vivre et de préserver sa langue et sa culture. Lisez notre critique

Pour toi Flora, de Sonia Bonspille Boileau PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’actrice Dominique Pétin, l’auteure et réalisatrice Sonia Bonspille Boileau et le producteur Jason Brennan Pour toi Flora retrace le parcours de jeunes Anishinaabe arrachés à leurs parents et placés sous l’autorité des oblats, au cœur des années 1960, dans le but d’être assimilés et évangélisés. Lisez « Les Autochtones “en haut de l’affiche” »

Piqutiapiit, au Musée McCord PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Niap au musée McCord Le musée McCord présente jusqu’au 21 août l’artiste inuit Niap, qui a créé une œuvre perlée, Piqutiapiit, lors d’une résidence récente au musée montréalais. Une œuvre réalisée durant six mois en hommage à la force et à la délicatesse des femmes inuit. Lisez « Niap célèbre les femmes inuit »

À écouter

Nikamo, de Samian IMAGE FOURNIE Avec Nikamo, le rappeur originaire de Pikogan, petite communauté autochtone d’Abitibi-Témiscamingue, propose un premier album presque tout en langue anishinaabemowin. Lisez notre critique

Dreamweaver, d’Anachnid IMAGE FOURNIE Avec Dreamweaver, premier album riche aux sonorités contemporaines et le prix de l’auteure-compositrice autochtone de la Fondation SOCAN sous le bras, la jeune chanteuse Anachnid commence à peine à nous surprendre. Lisez notre portrait

Wolastoqiyik Lintuwakonawa, de Jeremy Dutcher IMAGE FOURNIE Le ténor de formation classique Jeremy Dutcher a entrepris d’actualiser et de prolonger musicalement des enregistrements effectués dans sa communauté, la nation des Wolastoqiyik, entre 1907 et 1914. Lisez « Devoir de mémoire, d’urgence, de renaissance »

Chansons rassembleuses – Nikamu Mamuitun IMAGE FOURNIE Florent Vollant est codirecteur artistique de l’album Chansons rassembleuses (Nikamu Mamuitun), qui réunit les œuvres communes de huit jeunes artistes autochtones et non autochtones. Lisez notre entrevue