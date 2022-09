Besoin de sortir ce week-end ? Voici quelques suggestions de nos journalistes.

Les institutions culturelles ouvrent leurs portes

PHOTO JOSIANE FARAND/L’ART DE CAPTER, FOURNIE PAR LES JOURNÉES DE LA CULTURE Fête de quartier numérique lors de l'édition 2021

De vendredi à dimanche, près de 2500 activités gratuites seront offertes un peu partout au Québec à l’occasion des 26es Journées de la culture. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, en présentiel ou en ligne. Le site de l’évènement suggère par ailleurs 27 circuits à parcourir par région (une fin de semaine culturelle à La Sarre, des rencontres inoubliables à Drummondville ou encore une virée dans les musées de Montréal…) afin de ne rien manquer parmi la quantité de visites, expositions et ateliers, où que l’on soit. Laila Maalouf Consultez le site des Journées de la culture

En voyage avec Patrice Michaud

Le chantre de Cap-Chat, qui trimballe son Grand voyage désorganisé partout au Québec depuis plus d'un an, est en spectacle à Sainte-Thérèse le 1er octobre. « L’un des plus solides auteurs-compositeurs-interprètes du Québec – on l’écrit sans gêne – a une fois de plus démontré qu’il sait concilier les codes de la pop et les expérimentations sonores ou langagières », écrivait notre journaliste Charles-Éric Blais-Poulin dans sa critique publiée en novembre 2021. Lisez la critique complète de Charles-Éric Blais-Poulin Consultez le site de l'artiste

Shakespeare en chansons au TNM

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE La nuit des rois au Théâtre du Nouveau Monde

Le Théâtre du Nouveau Monde ouvre sa saison 2022-2023 avec la comédie shakespearienne La nuit des rois. La pièce, livrée sous forme de conte musical, est présentée jusqu'au 15 octobre. « À force de voir se jouer de grands drames sur nos scènes, on finit par oublier ces petits joyaux que sont les comédies (surtout quand elles font mouche). La nuit des rois, mise en scène avec humour et inventivité par Frédéric Bélanger, fait nettement partie de cette catégorie », estime notre critique Jean Siag. Lisez la critique complète de Jean Siag Consultez le site du Théâtre du Nouveau Monde

Des femmes et des forêts au FIL

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Anaïs Barbeau-Lavalette

Les 29 et 30 septembre, à 20 h, le spectacle littéraire Femmes pays : nos forêts, de Véronique Côté, se déroule au Théâtre Outremont. Ce spectacle « est né de la rencontre entre deux œuvres parues l’an dernier : le recueil de poésie d’Hélène Dorion Mes forêts et le roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette Femme forêt. Les comédiennes Eve Landry et Lise Roy se partagent la scène pour raconter ces deux univers faits de ciels, de terres et de saisons, alors que Florence Blain Mbaye signe la musique sur scène » écrit notre journaliste Laila Maalouf. Lisez le texte de Laila Maalouf Consultez le site du Festival international de littérature

La fête du feu à la TOHU

PHOTO CHANTAL LÉVESQUE, FOURNIE PAR LA TOHU L’embrasement de l’œuvre collective fabriquée pour la Falla de 2019

C’est le retour de la Falla à la TOHU, cette grande fête familiale inspirée des célébrations du carnaval de Valence, en Espagne, qui se conclut par l’embrasement d’une immense structure faite de bois et de papier, réalisée pendant des mois par des jeunes du quartier Saint-Michel. La symbolique ? Ce qu’on a réussi à construire une fois, on est capable de le refaire. Parmi les artistes invités à la fête qui débute vendredi, mentionnons la présence du groupe funk The Brooks, le groupe transculturel Ayrad et l’auteur-compositeur-interprète innu Shauit. Jean Siag Consultez le site de la TOHU pour plus de détails

Une plongée dans la pandémie au musée McCord

Le musée McCord Stewart présente l’expo Incipit – COVID-19 qui découle d’une commande passée en 2020 au photographe Michel Huneault afin de documenter la première vague de la pandémie à Montréal. « En résultent 150 images, sensibles, représentatives, émouvantes, qui parlent de nous : confinés, hospitalisés, rescapés, personnel hospitalier, membres des forces armées. Sans oublier toutes celles et tous ceux malheureusement tombés au combat », écrit notre critique d'art Éric Clément. Lisez l'article d'Éric Clément Consultez le site du musée McCord

Au cinéma : See How They Run et Moonage Dream

Dans See How They Run, le compétent mais blasé inspecteur Stoppard (Sam Rockwell) et la (trop) enthousiaste nouvelle recrue gendarme Stalker (Saoirse Ronan) mènent l'enquête sur un meurtre commis dans le théâtre où est présentée une pièce d’Agatha Christie. « En regardant ce film, nous devenons gardiens du secret qu’il renferme. Le procédé est habile. Intrigant et bien ficelé, See How They Run est délicieux à regarder et satisfaisant à terminer », écrit notre journaliste Marissa Groguhé. Lisez la critique complète de Marissa Groguhé Consultez l'horaire cinéma

