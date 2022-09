L’ex-Destiny’s Child Michelle Williams et la mannequin Naomi Campbell sont les invitées de marque de Varda Étienne mardi dans le cadre des conférences C2 Montréal. La Presse s’est entretenue en exclusivité avec la vedette de la musique.

Marissa Groguhé La Presse

« Le succès ne garantit pas que tu ne souffriras pas. Ça n’efface ni la douleur ni les traumatismes. » La chanteuse et désormais auteure Michelle Williams, au bout du fil, n’est pas des plus volubiles. Mais ses réponses à nos questions, aussi succinctes soient-elles, prouvent que l’ancienne membre des Destiny’s Child a grandement cheminé depuis l’époque où elle faisait partie d’un des groupes les plus populaires au monde.

Ce n’est que pendant sa trentaine qu’elle a reçu un diagnostic pour la dépression et l’anxiété qui rongeaient sa vie depuis le début de l’enfance. « La dépression m’a accompagnée dans les Destiny’s Child, elle a tout le temps été là », résume-t-elle. Elle a finalement obtenu l’aide dont elle avait besoin, « il y a neuf ans seulement », lorsqu’elle s’est décidée à parler à sa mère, qui l’a amenée à consulter un professionnel, puis à s’inscrire dans un centre de traitement. L’artiste de 43 ans a finalement refait surface, après avoir passé presque toute sa vie engloutie par son mal de vivre, après avoir souvent pensé à la mort.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE Varda Étienne animera la conférence de Michelle Williams et Naomi Campbell

Michelle Williams a fait paraître en 2021 le livre Checking In, où elle aborde cette grave et longue dépression, mais aussi les outils qu’elle s’est donnés pour en sortir : vivre dans l’honnêteté, faire tomber les barrières qui empêchent la vulnérabilité, guérir les blessures de l’enfance…

Pour elle, il est devenu vital de parler ouvertement de son parcours et de ses problèmes de santé mentale. « En lisant le livre, beaucoup de gens peuvent se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls, nous dit-elle. Tout le monde n’a pas besoin de parler publiquement de ce qu’ils vivent, mais il faut en parler avec quelqu’un, savoir qu’il y a des ressources et les utiliser. »

Rencontre au sommet

C’est de ces thèmes que discuteront Michelle Williams et l’animatrice Varda Étienne mardi dans le cadre de la conférence « Conversations avec des icônes », à laquelle participera également l’un des top-modèles les plus célèbres au monde, Naomi Campbell.

PHOTO CHRISTOPHE ARCHAMBAULT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Naomi Campbell à la Semaine de la mode de Paris, en octobre 2021

Si Varda Étienne réalise un rêve de jeunesse en interviewant la mannequin et philanthrope britannique, elle sent que la conversation avec Williams sera plutôt « comme une conversation avec une de [ses] girls », dit-elle.

Varda est un livre ouvert sur sa bipolarité et son trouble de personnalité limite. Lorsqu’elle a lu les mémoires de Michelle Williams, certains passages l’ont fait pleurer tant elle se reconnaissait dans le témoignage de la chanteuse.

Avec Michelle, on va aller en profondeur, on parlera de santé mentale, de sentiments. On a plein de points en commun. Je vais lui poser mes questions comme si c’était d’une amie à une autre. Varda Étienne

En ce qui concerne Naomi Campbell, elle avoue ressentir une petite nervosité. « J’ai interviewé nombre de personnalités publiques, mais elle, c’était mon idole, je voulais lui ressembler », raconte-t-elle.

Quand elle a été contactée pour animer à C2, on lui a d’abord uniquement confié l’entrevue avec Michelle Williams. « J’étais contente, j’adore Michelle, mais j’étais aussi déçue par rapport à Naomi. J’ai demandé qui avait obtenu l’entrevue avec Naomi et leur choix n’était pas encore arrêté, raconte Varda Étienne. Une semaine après, je sors de chez mon psychiatre, je suis sur la route. Mon agente m’appelle. Elle me dit de me stationner : ‟Varda, tu l’as, c’est toi qui fais Naomi Campbell.” J’ai crié dans ma voiture comme si Naomi venait de m’inviter à passer la fin de semaine chez elle ! »

Durant cette discussion avec la mannequin, elle compte aborder les thèmes de la diversité et de l’inclusion, de ses liens avec l’Afrique, de son travail auprès des jeunes filles noires, de son empire et de son philanthropisme, énumère-t-elle. « Sans chercher à les comparer, elles sont diamétralement opposées », remarque l’animatrice à propos de ses deux invitées de marque, confiant avoir hâte à ce moment important de sa carrière, auquel « la jeune Varda » n’aurait jamais osé rêver.

Michelle Williams affirme, elle aussi, être enthousiaste à l’idée de participer à la conférence. « J’ai hâte d’être à Montréal, je suis reconnaissante d’avoir cette occasion. »

Ses plans pour la suite, dans cette nouvelle voie qu’elle s’est tracée en tant que porte-parole pour la santé mentale ? « Pour l’instant, je veux continuer de faire exactement ce que je fais en ce moment, répond la femme de peu de mots. Écrire plus, faire plus de conférences, continuer le travail. »

Conversations avec des icônes, au Fairmont Le Reine Elizabeth ce mardi, 16 h 15