(Montréal) L’architecte israélo-canadien Moshe Safdie fait don de ses archives professionnelles à l’Université McGill, y compris sa thèse qui a mené au complexe de logements Habitat 67, à Montréal.

La Presse Canadienne

L’Université McGill affirme que la collection est composée de plus de 100 000 documents, dont des croquis en vrac, des carnets de croquis, des modèles, des dessins et de la correspondance liés à des projets non construits ou réalisés dans le monde entier.

Cela comprend également la copie maîtresse de la thèse de premier cycle de l’Université McGill qui a inspiré sa conception pour Habitat 67, qui a été créé pour l’Expo 67 – l’Exposition internationale et universelle de 1967 à Montréal – et demeure l’un des monuments les plus distinctifs de la ville.

M. Safdie a également fait don de son unité personnelle dans le complexe visuellement saisissant composé de cubes de béton empilés et décalés ainsi que de passerelles interconnectées qu’il a conçu comme un moyen de réinventer la vie en appartement.

ARCHIVES LA PRESSE Moshe Safdie sur le chantier d’Habitat 67, en 1966.

Le duplex de quatre modules servira de ressource pour la recherche universitaire, les programmes d’artistes en résidence, les expositions et les symposiums.

L’homme de 84 ans a conçu plusieurs autres projets remarquables, notamment le Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa ; le Musée de la civilisation, à Québec ; le musée d’histoire de l’Holocauste Yad Vashem, à Jérusalem ; et l’Institut américain de la paix, à Washington, D. C.

M. Safdie indique dans un communiqué que son éducation à l’Université McGill l’a guidé tout au long de sa vie professionnelle et qu’il voulait redonner à l’école, mais aussi au Canada qui l’a accueilli et lui a permis de réaliser plusieurs projets phares.