Lizzo, Jack Harlow et Blackpink aux VMA

La cérémonie des Video Music Awards (VMA) de MTV, présentée le 28 août prochain, comptera des performances de Lizzo, Jack Harlow et Blackpink. Ceux-ci s’ajoutent à la liste des artistes déjà annoncés, dont J Balvin, Panic ! At the Disco, ainsi que Marshmello et Khalid.