Festival Lasso

Une nouvelle vitrine pour un country renouvelé

Combien d’artistes invités au festival Lasso portent un chapeau de cowboy sur leur photo officielle ? Zéro. On compte quatre casquettes et deux tuques, les autres ont les cheveux au vent. Ce n’est pas un détail, mais le signe qu’on n’a plus la musique country qu’on avait. Plus pop, parfois mêlée à des éléments de soul, de R & B et même de rap, elle se diversifie et s’attire de nouvelles oreilles.