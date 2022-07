Quoi voir cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Luc Boulanger La Presse

Jean-Christophe Laurence La Presse

La Corriveau – La soif des corbeaux

Le spectacle de théâtre musical La Corriveau — La soif des corbeaux propose une relecture féministe pour aller au-delà de la légende de Marie-Josephte Corriveau, figure légendaire du folklore québécois, condamnée à mort en 1763 pour le meurtre de son mari. Jade Bruneau incarne La Corriveau et signe aussi la mise en scène. Renaud Paradis et Jean Maheux font aussi partie de la distribution.

La pièce est à l’affiche jusqu’au 23 juillet au Centre culturel Desjardins de Joliette, puis du 27 au 31 juillet au Patriote de Sainte-Agathe, avant d’atterrir au Carré 150, à Victoriaville, du 4 au 20 août.

Luc Boulanger, La Presse

Festival Distorsion

PHOTO DANIEL PATLAN, FOURNIE PAR DISTORSION Golden Dawn Arkestra

Krautrock, post-punk, electro punk, dream pop, shoegaze… Il y aura un peu de tout au festival Distorsion. Prévu sur trois jours (du 22 au 24 juillet) sur une scène extérieure du quartier Mile End à Montréal, ce happening de rock expérimental ou psychédélique réunira des groupes de la scène locale (Larynx, Karma Glider), mais aussi du Canada anglais (Holy Fuck, Larynx), des États-Unis (Golden Dawn Arkestra) et même d’Europe (l’Orchestre tout-puissant Marcel Duchamp). Si la musique est aussi bonne que les noms, on ne va pas s’ennuyer. Attention : les concerts commencent en après-midi !

J.-C. Laurence, La Presse

Deux kilomètres carrés

PHOTO CHARLES-OLIVIER MICHAUD, FOURNIE PAR RUGICOMM Charles-Olivier Michaud

Le réalisateur Charles-Olivier Michaud publie cette semaine un livre d’art photographique accompagné d’une exposition à la Galerie Espace. Le photographe fait le récit d’une journée fictive dans le quartier portugais de Montréal à travers 37 portraits et anecdotes de différentes figures du quartier. Parmi elles, le compositeur Michel Corriveau, la comédienne Pascale Bussières, l’artiste Armand Vaillancourt et le coiffeur Kenzo.

À la Galerie Espace, au 4844, boulevard Saint-Laurent, jusqu’au 2 août.

Luc Boulanger, La Presse

Festival de magie de Québec

PHOTO VINCENT BERNARD, FOURNIE PAR LE FESTIVAL Pour sa 11e édition, le Festival se donne le mandat « de dépoussiérer la magie, la démocratiser et la présenter sous toutes ses formes ».

Fondé en 2011, ce festival se déroule en marge du congrès annuel des magiciens dans la capitale nationale. L’évènement a la mission de faire découvrir les différents types et calibres de magie au grand public. Pour sa 11e édition, le Festival se donne le mandat « de dépoussiérer la magie, la démocratiser et la présenter sous toutes ses formes ». Un évènement résolument familial et festif qui se tient dans une ville déjà… magique.

Du 25 au 31 juillet, dans divers lieux à Québec.

Luc Boulanger, La Presse