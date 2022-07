Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Alanis Morissette fête les 25 ans de Jagged Little Pill

Émilie Côté La Presse

Alanis Morissette pourra enfin célébrer les 25 ans de son légendaire album Jagged Little Pill avec le public québécois, à Montréal au Centre Bell le 12 juillet et sur les plaines d’Abraham au Festival d’été de Québec le 15 juillet. Tant qu’à replonger dans la belle époque des nineties, la première partie sera même assurée par Garbage. Le public pourra entendre les hymnes hargneux All I Really Want et You Oughta Know, et aussi des chansons plus récentes, dont Nemesis (mais heureusement peu de son nouvel album de méditation). Il faut certainement s’attendre à un hommage au défunt batteur des Foo Fighters Taylor Hawkins avec qui Alanis a tourné pendant le cycle faste de Jagged Little Pill. Épique ce sera, espérons-le.

Tiken Jah Fakoly aux Nuits d’Afrique

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Tiken Jah Fakoly

Le célèbre reggaeman ivoirien Tiken Jah Fakoly débarque aux Nuits d’Afrique avec une poignée de simples qui figureront sur Gouvernement 20 ans, album espéré incessamment. Des nouveautés qui s’ajoutent à un riche répertoire altermondialiste, de l’inaugural Mangercratie (1999) au plus récent Le monde est chaud (2019). La « fête » promise par Fakoly, qui lancera le festival, aura lieu au MTelus le 13 juillet à 20 h 30. Le lendemain, le chanteur de 54 ans profitera de son passage à Montréal pour cueillir le prix Nuits d’Afrique pour la francophonie, qui récompense chaque année « un artiste au rayonnement international qui incarne une vision rassembleuse de la francophonie et de la diversité des expressions culturelles ».

L’OM en plein air

Jean-Christophe Laurence La Presse

PHOTO FOURNIE PAR L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN La cheffe d’orchestre Mélanie Léonard

Après deux années de pandémie, l’Orchestre Métropolitain est heureux de reprendre ses concerts de la saison estivale et de renouer avec le public de Montréal. Une tradition qui se poursuit depuis 40 ans et qui propose cette année plusieurs rendez-vous musicaux. Au programme : Symphonie no5 de Beethoven et Symphonie no3 de Louise Farrenc, compositrice parisienne de la période romantique. Le tout sous la direction de Mélanie Léonard.

Les 8 juillet, 20 h, au parc Marie-Claire Kirkland-Casgrain (LaSalle), 9 juillet, 20 h au parc Saint-Jean-Baptiste (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles), 13 juillet, 20 h au parc Ahuntsic, 15 juillet et 16 juillet, 20 h 30, au Théâtre de Verdure.

Le cycle Les Incontournables à la Cinémathèque

Luc Boulanger La Presse

IMAGE FOURNIE PAR LA CINÉMATHÈQUE De Chaplin à Welles, de Carné à Varda, l’été de la Cinémathèque québécoise sera celui de (presque) tous les classiques du 7e art.

De Chaplin à Welles, de Carné à Varda, l’été de la Cinémathèque québécoise sera celui de (presque) tous les classiques du 7e art. Jusqu’au 31 août, les cinéphiles pourront voir ou revoir quelques-uns des grands films marquants de l’histoire du cinéma — de 1916 à 1960 – dans la belle salle du boulevard De Maisonneuve. Cette plongée dans le XXe siècle à travers 80 films s’amorce avec la naissance du long métrage de fiction (Nosferatu, Le cabinet du docteur Caligari) et se termine avec l’émergence des nouveaux cinémas (Le voleur de bicyclette, Les enfants du paradis, Rashomon), sans oublier la Nouvelle Vague (La pointe courte, À bout de souffle).

Comiccon ressuscite

Pierre-Marc Durivage La Presse

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE LA BATAILLE DE FARADOR Des séquences du film La bataille de Farador ont été tournées à la boutique Imaginaire de Québec, en juin 2021. Le tournage du film s’est achevé en Europe il y a quelques semaines.

Le Comiccon de Montréal revient en force cette année, après deux années de pause forcée. Parmi la centaine d’activités au programme au Palais des congrès du 8 au 10 juillet, il faut souligner la présence du réalisateur Édouard Tremblay et des acteurs Catherine Brunet, Éric K. Boulianne et Lucien Ratio, qui donneront des nouvelles du tournage de La bataille de Farador, film très attendu qui s’inspire du court métrage culte Tom et ses chums, réalisé de façon artisanale par Tremblay en 2005. Parmi les invités d’honneur, notons aussi la présence de Bonnie Wright et de Matthew Lewis, interprètes de Ginny Weasley et de Neville Londubat dans la saga Harry Potter, de même que Malcolm McDowell, qui immortalisé Alex DeLarge dans Orange mécanique, de Stanley Kubrick.

Cinéma Paradiso !

Jean-Christophe Laurence La Presse

IMAGE TIRÉE D’IMDB Besoin d’améliorer votre italien ? Chaque mercredi jusqu’au 31 août, le parc Dante, dans la Petite Italie à Montréal, se transformera en cinéma extérieur.

Besoin d’améliorer votre italien ? Chaque mercredi jusqu’au 31 août, le parc Dante, dans la Petite Italie à Montréal, se transformera en cinéma extérieur. Une dizaine de films italiens sont au programme, dont Ennio, un documentaire de Giuseppe Tornatore sur la carrière d’Ennio Morricone (24 août), Lasciarsi un giorno a Roma, comédie romantique d’Edoardo Leo (27 juillet), et Troppa Famiglia, prévu le 13 juillet.