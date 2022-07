La série de la semaine : The First Lady

La vie de trois premières dames sous la loupe

The First Lady, série présentée sur Crave, nous plonge dans la vie de trois premières dames américaines, Eleanor Roosevelt, Betty Ford et Michelle Obama. Trois époques différentes, trois femmes qui ont vécu à la Maison-Blanche et qui ont marqué l’histoire chacune à leur façon. The First Lady, c’est aussi le plaisir de retrouver trois comédiennes de grand talent, soit Gillian Anderson, Michelle Pfeiffer et Viola Davis.