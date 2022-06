Musée national des beaux-arts du Québec

Ces États-Unis inachevés

Le Musée national des beaux-arts du Québec propose cet été une exposition montée avec 96 œuvres du musée Hirshhorn de Washington. America. Entre rêves et réalités comprend des peintures, sculptures, œuvres sur papier et vidéos créées aux XXe et XXIe siècles par 82 artistes américains. Un parcours pictural et historique de ces États-Unis inachevés, entre rêve américain et drames quotidiens.