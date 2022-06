À la recherche des meilleures émissions balados pour vous accompagner dans vos promenades ? Deux fois par mois, La Presse alimente votre téléphone intelligent grâce à des suggestions amusantes, enrichissantes et étonnantes. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Sophie Ouimet La Presse

Les grandes œuvres top chrono

Qu’est-il possible de faire en cinq minutes ? Réponse : une multitude de choses, et c’est d’ailleurs toujours avec cette question que s’ouvre cette balado d’OHdio réalisée par Mathieu Charlebois. Mais en cinq minutes, l’équipe trouve même le temps de décortiquer de grandes œuvres qui ont fait l’histoire : les Variations Goldberg, L’origine du monde, La matrice, Le comte de Monte-Cristo… Cinq minutes top chrono, c’est tout ce que ça prend aux humoristes Catherine Éthier (arts visuels), Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques (musique classique), Yannick De Martino (littérature) et Maude Landry (cinéma) pour nous faire apprendre en accéléré, oui, mais surtout nous faire sourire. À écouter l’une après l’autre sans s’arrêter.

Deviens-tu c’que t’as voulu ?

IMAGE TIRÉE DU SITE DE LA BALADO Deviens-tu c’que t’as voulu ?

Les fans de la balado Deviens-tu c’que t’as voulu ? seront heureux d’apprendre que Dominic Tardif – également collègue de la section des Arts à La Presse – est de retour avec une quatrième saison. Un concept qui a fait ses preuves n’a pas besoin de changer : il interviewe des gens pour qui il cultive une grande fascination. À son micro, on parle de tout et de rien, pour finir avec la fameuse question : deviens-tu c’que t’as voulu ? Une douzaine d’invités répondent à cette question dans tout autant d’épisodes, dont Véronique Cloutier, Marc Labrèche ou encore Jean-Philippe Wauthier, pour n’en nommer que quelques-uns. Plusieurs des épisodes de cette quatrième saison sont déjà en ligne.

Histoires de pères

IMAGE FOURNIE PAR GRAND PUBLIC Histoires de pères

La fête des Pères vient de passer, mais peut-être est-ce l’occasion de se pencher sur le rôle qu’ils jouent dans notre société d’aujourd’hui. Le site Naître et grandir vient de sortir une nouvelle balado, Histoires de pères, qui s’intéresse justement au sujet. Deux épisodes sont offerts jusqu’à maintenant ; l’un où un père raconte son expérience du congé parental dont il a bénéficié, l’autre où une grossesse est arrivée tout à fait par surprise. Animée par Louis-Simon Ferland, la série est réalisée en collaboration avec la maison de production Grand public. D’autres épisodes seront diffusés tous les deux mois environ.

Souvenirs d’un port qui n’existe pas

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON DE L’ARCHITECTURE DU QUÉBEC Souvenirs d’un port qui n’existe pas

La Maison de l’architecture du Québec (MAQ) lance sa première balado. Inspirée du très beau livre graphique éponyme, Souvenirs d’un port qui n’existe pas compte 3 épisodes de 50 minutes lus par la voix grave du comédien Raymond Cloutier. L’œuvre a été créée dans le cadre de la Résidence internationale d’architectes Nantes-Montréal de la MAQ, conjointement par l’écrivain montréalais François Turcot et le diplômé en architecture nantais (et illustrateur pour l’occasion) Tangui Robert. Le récit en trois temps s’attarde donc à ces ports urbains, ancrés dans les réalités québécoise et française, et aborde avec poésie la réappropriation de nos rives, avec en filigrane un personnage d’entomologiste-voyageur. On peut également se procurer le livre sur le site de la MAQ ou à la librairie Port de tête.

Détours

IMAGE FOURNIE PAR CANADALAND Détours

Le média indépendant Canadaland vient de lancer sa première balado en français, Détours. Animée par la journaliste et chroniqueuse Émilie Nicolas, l’émission se veut, en quelque sorte, le pendant français de son podcast Short Cuts, dont l’hôte est Jesse Brown. Tous les mois, une personnalité du monde des médias est invitée à commenter – en français – deux évènements d’actualité ainsi que leur couverture journalistique. Les deux épisodes déjà en ligne s’intéressent notamment à la crise du logement au pays et à l’adoption de la loi 96 au Québec.